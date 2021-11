https://mundo.sputniknews.com/20211113/putin-califica-de-serio-desafio-para-rusia-los-ejercicios-navales-de-la-otan-en-el-mar-negro-1118200821.html

Putin desmiente la presunta implicación de Rusia en la situación en la frontera bielorruso-polaca

Putin desmiente la presunta implicación de Rusia en la situación en la frontera bielorruso-polaca

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, desmintió la presunta implicación de Rusia en la crisis migratoria que se desarrolla en la frontera... 13.11.2021, Sputnik Mundo

"Rusia no tiene absolutamente nada que ver con esta situación, no participamos en ningún proceso", dijo el mandatario ruso en un programa en la cadena Rossiya 24.Conflicto en DonbásRespecto a la situación en el este de Ucrania, Putin reiteró una vez más que Rusia no es parte del conflicto en esta región.Además el presidente señaló que ahora se está debatiendo la posibilidad de celebrar una cumbre del Cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Alemania y Francia).Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.El Cuarteto de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias.Maniobras en el mar NegroAdemás, Putin calificó de "serio desafío para Rusia" el hecho de que la OTAN usa aviación estratégica durante sus ejercicios navales en el mar Negro."Ahora Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están llevando a cabo ejercicios no planificados en el mar Negro (...) se utiliza la aviación, incluida la aviación estratégica", señaló el presidente ruso.El mandatario destacó que tales aviones están equipados con armas de combate lo que representa "serio desafío" para Rusia.

