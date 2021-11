https://mundo.sputniknews.com/20211113/presidente-de-el-salvador-cuestiona-rumores-sobre-supuesta-tregua-con-las-pandillas-1118199716.html

Presidente de El Salvador cuestiona rumores sobre supuesta tregua con las pandillas

Presidente de El Salvador cuestiona rumores sobre supuesta tregua con las pandillas

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó los rumores sobre una supuesta tregua con las pandillas, presuntamente rota por... 13.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-13T02:46+0000

2021-11-13T02:46+0000

2021-11-13T02:46+0000

américa latina

el salvador

centroamérica

pandillas

nayib bukele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1118199690_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dceb3eddb43631abc0e0c44af3d97669.jpg

"He visto comentarios de personas que dicen que la baja en los homicidios se debe a una especie de "tregua". Pregúntenle a los policías y soldados que están en las calles, que perdieron sus licencias y no han visto a sus familias, que han patrullado todo nuestro país de noche", tuiteó el mandatario.Bukele destacó que el país lleva ya más de 24 horas sin reportar homicidios, luego de casi medio centenar de asesinatos entre el 9 y el 11 de noviembre, un alza atípica tras varios meses con medias diarias de par de muertes violentas.Todas las licencias de los efectivos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada fueron suspendidas hasta nuevo aviso, y fruto del operativo fueron capturados numerosos pandilleros, incluidos cabecillas y responsables de la actual ola criminal."Pregúntenles [a los policías y soldados] si han tenido contemplaciones con alguien, pregúntenles si no tienen instrucciones precisas de poner orden. Pregúntenles si están cansados, si ya comieron, pregúntenles a cuántos han arrestado, cuánto dinero han decomisado y cuantas armas y droga han incautado", agregó Bukele.La administración Bukele achacó la reducción en los promedios diarios de homicidio a la efectividad del plan de seguridad Control Territorial, aunque sectores críticos de la gestión gubernamental consideran que la baja fue pactada con los pandilleros.

https://mundo.sputniknews.com/20211112/el-presidente-de-el-salvador-muestra-armamento-de-guerra-incautado-en-redadas-1118166403.html

el salvador

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

el salvador, centroamérica, pandillas, nayib bukele