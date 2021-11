https://mundo.sputniknews.com/20211113/la-rusa-mas-latina-de-moscu-1118190626.html

La rusa más latina de Moscú

La rusa más latina de Moscú

Desde hace cinco años, la moscovita Yana Serdiuk se desempeña como directora artística en la capital rusa.

Serdiuk nos contó que aprendió a hablar español con un profesor de España que ya no vive en Rusia porque decidió irse. "Solo puedo practicar [el idioma] con mis amigos de América Latina que viven acá en Moscú", agregó.Esta directora artística trabaja para Casa Agave, un restaurante mexicano ubicado "en el centro de Moscú, cerca de la Plaza Roja". En el lugar abundan los platos típicos de diferentes países de Latinoamérica, y también se realizan fiestas y se enseña a bailar ritmos latinos como salsa, bachata o reggaetón.Yana tiene a su cargo más de 100 artistas provenientes de distintos lugares del continente americano entre cantantes, bailarines y hasta disk jockeys.Más allá de los shows que organiza Yana para Casa Agave y otros negocios gastronómicos, también contratan sus artistas para eventos y fiestas sociales como cumpleaños y casamientos."América Latina me gusta mucho porque la gente siempre está con una sonrisa. Hablo con ellos con todo gusto y me dicen: 'Yana, no pareces rusa porque tienes alma latina'", contó sonriente la joven moscovita.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

