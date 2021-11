https://mundo.sputniknews.com/20211113/incendio-se-registra-en-refineria-de-pemex-en-el-norte-de-mexico-1118195915.html

Incendio se registra en refinería de Pemex en el norte de México

Incendio se registra en refinería de Pemex en el norte de México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un incendio visible a varios kilómetros a la redonda se registró y fue controlado en la refinería de la compañía estatal Petróleos... 13.11.2021

américa latina

pemex

incendio

méxico

"Respecto al incidente reportado en la Refinería de Cadereyta ubicada en Monterrey, Nuevo León, se reportó a la agencia ASEA que la ignición se debió a trabajos de mantenimiento en la torre de enfriamiento", informó en su cuenta de Twitter el director ejecutivo del sector hidrocarburos la ASEA, Ángel Carrizales.Luego de la difusión de imágenes del aparatoso incendio en noticieros y redes sociales, el responsable del órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales detalló que "se activó el Plan de Respuesta a Emergencia y el evento quedó controlado".La ASEA regula y supervisa la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente respecto de las actividades del sector hidrocarburos.Respecto al siniestro en la principal refinería de la zona norte del país, a unos 200 kilómetros de la frontera con EEUU, "la Asea está en estos momentos, solicitándole información a la gerencia de la refinería", dijo en otro mensaje de esa red social el responsable del vigilar el sector productor y refinador de hidrocarburos.La refinería tiene capacidad de procesamiento de 275.000 barriles diarios de crudo, localizada en el municipio Cadereyta que colinda con la ciudad industrial de Monterrey, capital de Nuevo León, a unos 900 km al norte de la Ciudad de México. Sin víctimasPemex confirmó el incendio registrado en una torre de enfriamiento que está en proceso de desmantelamiento e informó que no afectó al personal de la refinería de Cadereyta.Ante la detección de "humos negros", se activó el plan de respuesta a emergencias, con unidades contra incendios.El desmantelamiento de la torre de enfriamiento continúa en proceso y Pemex trabaja "sin presentar afectaciones al personal ni a la producción".Las imágenes difundidas en redes sociales muestran llamas visibles en la base de una gran columna de humo en una de las instalaciones de la planta de refinación, a donde acudieron servicios de emergencia y de bomberos.El 18 de marzo de este año, al conmemorar los 83 años de la fundación de Pemex y la nacionalización de la industria petrolera, también se celebró el 42 aniversario de la refinería de Cadereyta.El Gobierno tiene en marcha un plan de renovación de su sistema de refinación, que cuenta con seis plantas en todo el país.Con la nueva refinería que se construye con inversión de 10.000 millones de dólares en el puerto de DosBocas (sureste), en las costas del Golfo de México, Pemex busca la "soberanía energética", y dejar de importar más del 70% de las gasolinas que consume el mercado nacional.La noche del 11 de noviembre, el responsable de la ASEA informó de una explosión en los alrededores de que otra refinería en Tula, del central estado de Hidalgo, que no dejó víctimas.El pasado 25 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrido de supervisión en Cadereyta, para verificar la modernización del sistema nacional de refinación en marcha.El mandatario anunció el 4 de noviembre que se comprometió con su homólogo de EEUU, Joe Biden, a dejar de exportar petróleo al mundo."Nos comprometemos a no extraer más de dos millones de barriles diarios. Esto significa que al finalizar mi mandato (2024) no exportaremos petróleo crudo como se ha realizado en los últimos 40 años, y toda la producción petrolera se destinará al mercado interno, vamos a procesar toda nuestra materia prima" en refinerías nacionales, dijo el gobernante mexicano al leer la misiva que envío a Biden.La extracción de petróleo actual en México es de 1,76 millones de barriles diarios, que contrasta con el pico de 3,4 millones de toneles diarios alcanzados en 2004, dice la carta.El gobernante detalló que las inversiones gubernamentales para rehabilitar sus seis refinerías suman unos 1.900 millones de dólares.

méxico

