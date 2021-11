https://mundo.sputniknews.com/20211113/firman-un-nuevo-acuerdo-global-sobre-el-cambio-climatico-en-el-cop26-1118217584.html

Firman un nuevo acuerdo global sobre el cambio climático en el COP26

Firman un nuevo acuerdo global sobre el cambio climático en el COP26

Tras unas maratónicas negociaciones, se ha llegado a un acuerdo sobre el clima global en el COP26 celebrado en la ciudad escocesa de Glasgow. El acuerdo... 13.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-13T20:08+0000

2021-11-13T20:08+0000

2021-11-13T21:20+0000

internacional

medioambiente

cambio climático

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1118217693_0:0:3021:1700_1920x0_80_0_0_6580baefd5a8f23b7af8c79b0b9e021a.jpg

El texto final del documento apunta directamente contra el carbón, el mayor contribuidor al cambio climático. Cabe destacar que en las anteriores 25 conferencias para el cambio climático nunca se hizo mención del carbón, petróleo o gas en el acuerdo final, así como de cualquier otro combustible fósil, como causantes principales de la crisis medioambiental. Las discusiones en Glasgow duraron mucho más de lo planeado debido a los desacuerdos que reinaron sobre temas clave, incluyendo el ataque contra el carbón y la cantidad de dinero que el mundo desarrollado debería pagar al Sur Global para ayudar con la adaptación a la crisis climática. Inicialmente, estaba previsto que dichas discusiones se acabarían el 12 de noviembre, pero tuvieron que ser extendidas hasta el día 13 también. Al mismo tiempo, los compromisos no son suficientes para limitar el crecimiento de la temperatura global a 1,5 grados. Un compromiso anterior, en el que se habló de eliminar progresivamente el uso de carbón fue cambiado debido a las objeciones de ultimo minuto hechas por la India, y la frase cambió a reducir en lugar de eliminar. Después de que fuera cambiado la frase, varias naciones expresaron su decepción, mientras que el presidente de COP26, Alok Sharma, dijo que estaba "profundamente entristecido" por como se desenvolvieron los eventos. Con ello, destacó que era de vital importancia proteger el acuerdo en términos generales. Por su parte, la ministra de medioambiente suiza, Simonetta Sommaruga, se quejó de que el proceso de cambiár el lenguaje sobre los combustibles fósiles en último instante no era una manera transparte de hacer las cosas. En el marco de este acuerdo, los países se han comprometido a cumplir con la reducción del uso del carbón con tal de no permitir que la temperatura crezca por más de 1,5 grados. En caso de que esto no se logre, advierten los científicos, la Tierra podría sufrir unas consecuencias severas. Los logros principales del acuerdo podrían resumirse del modo siguiente: Sin embargo, las naciones en desarrollo no estaban contentas con la falta del progreso en lo que se conoce como pérdida y daño: un concepto según el cual los países más ricos deberían compensar a los más pobres por los efectos del cambio climático al que no se pueden adaptar. El enviado especial para cuestiones climáticas de Tuvalu (un país que está en peligro de quedarse sumergido bajo el océano), Seve Paeniu, dijo a los periodistas antes de la sesión final que le alegró ver el progreso, pero que al miso tiepo las palabras deben se reforzadas por las acciones. "Hay muchos compromisos a emprender acciones. Así que entre ahora y el siguiente COP, los países simplemente tienen que cumplir con estos compromisos. Así que ahora hay mucho trabajo. Creo que Glasgow ha proporcionado una plataforma para la ambición. Ahora el reto es que los países realmente cumplan", dijo.También se ha mostrado decepcionado por el hecho de que no hubiera una decisión más firme sobre el fondo de pérdida y daño.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medioambiente, cambio climático