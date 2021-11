https://mundo.sputniknews.com/20211113/existio-en-canada-una-gestion-sostenible-de-la-pesca-del-salmon-a-de-c-1118196427.html

¿Existió en Canadá una gestión sostenible de la pesca del salmón a. de C.?

¿Existió en Canadá una gestión sostenible de la pesca del salmón a. de C.?

El estudio publicado el miércoles en la revista Scientific Reports examinó huesos de salmón chum que datan de entre 400 a. C. y 1200 d. C. de cuatro sitios... 13.11.2021

Michelle George, una especialista técnica y cultural de la nación Tsleil-Waututh en las costas de Burrard Inlet en North Vancouver confirmó las prácticas de pesca de sus antepasados Tsleil-Waututh.Sabían que si "había más hembras que llegaban río arriba para desovar, el círculo de la vida tendría más posibilidades de tener éxito", dijo George,El estudio publicado el miércoles en la revista Scientific Reports examinó huesos de salmón chum que datan de entre 400 a. C. y 1200 d. C. de cuatro sitios arqueológicos alrededor de la ensenada.Luego usó una reacción en cadena de la polimerasa o una prueba de PCR para detectar el cromosoma Y, lo que indicaría que el pez era macho. La prueba demostró que los huesos de los peces machos superaban notablemente a las hembras en dos de los sitios de la aldea, mientras que se esperaría algo más cercano a una proporción de 50:50 si los peces se recolectaran al azar, dijo Tom Royle, uno de los coautores del estudio.El estudio utilizó la técnica genética en restos arqueológicos de peces por primera vez, dijo Royle, estudiante de posdoctorado en la Universidad Simon Fraser.Los resultados destacan el éxito del enfoque de pesca de los Tsleil-Waututh, ya que la abundancia de salmón en Burrard Inlet se mantuvo estable durante al menos 1.000 años, dijo Jesse Morin, arqueólogo de la nación Tsleil-Waututh y profesor adjunto del Instituto de Océanos y Pesca de la Universidad de la Columbia Británica.Las historias transmitidas de forma oral de los Tsleil-Waututh cuentan que usaban diques para atrapar salmones mientras los peces se abrían camino desde el océano hasta las zonas de desove de agua dulce, dijo Morin.Las presas de los Tsleil-Waututh fueron derribadas con la colonización europea, dijo Morin.En los dos sitios donde el estudio encontró una distribución más equitativa de huesos de salmón machos y hembras, Morin especuló que las personas tenían que usar un método de recolección diferente que puede no haber sido adecuado para un enfoque selectivo.En los últimos años, George dijo que los miembros de Tsleil-Waututh han optado por no ejercer sus derechos de pesca en un esfuerzo por ayudar a reconstruir las poblaciones de salmónque están disminuyendo a mínimos históricos por los impactos del cambio climático, la pérdida de hábitat y la recolección. Y añadió que espera que la nación pueda utilizar el estudio para mostrar sus habilidades ancestrales y darles "un buen argumento" en las conversaciones con Pesca y Océanos Canadá sobre cómo se gestionan las pesca en su territorio.

