"En esta década será un logro terminar un Gobierno"

"En esta década será un logro terminar un Gobierno"

13.11.2021

Tras la publicación del informe 2021 por parte de Latinobarómetro titulado Adiós a Macondo, su directora fundadora, Marta Lagos, dialogó con GPS Internacional para analizar la realidad política en América Latina tras el impacto de la pandemia.Recientemente Latinobarómetro publicó un informe en el que estudia el ánimo de los ciudadanos de la región tras el impacto de la pandemia. Al respecto, "si se mira la historia de los últimos 100 años, hoy en día América Latina es menos pobre, más educada, con Estados mejor organizados", indicó. En este sentido, "a pesar de los retrocesos que han tenido lugar en los últimos 10 años, en ningún momento de la historia la humanidad hubo el grado de libertad que hay ahora, lo cual aplica a América Latina", aseveró.Descontento de la gente con las élitesPor tanto, a pesar de que la región tuvo dictaduras sangrientas, "los pueblos latinoamericanos ahora tienen más derechos", sostuvo. No obstante ello, "hay una queja profunda a la imperfección con respecto a la manera en que se han consolidado las democracias latinoamericanas", añadió. Son mensajes mixtos, "porque la década que comienza este año será tumultuosa, de muchos cambios, en la que será un logro terminar un Gobierno y no ser desalojado antes de tiempo por el descontento de la gente", aseveró.En países como Ecuador o Perú, ya se han echado más de 20 presidentes en los últimos 30 años, indicó. Esto no es una broma, "la gente se empoderó y pasó por encima de las instituciones", añadió. Por su parte, la alternancia es el instrumento que tienen los pueblos para desalojar a los malos gobernantes, expresó. Hasta el año 2009, los Gobiernos latinoamericanos tenían un promedio de aprobación del 60%. En la última década ese número bajó la mitad, "por lo que la decepción es con el sistema político en su totalidad", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto el investigador Alessandro Pagani, con quien dialogamos sobre la proyección de la OTAN en las relaciones Este Oeste.Aumenta la tensión en la frontera entre Polonia y BielorrusiaEn lo que concierne a las medidas que planea tomar la OTAN en lo relativo a la frontera entre Polonia y Bielorrusia, "estamos viendo cómo Polonia esta siendo utilizada como un caballo de Troya", indicó Pagani. En este marco, "la OTAN en este momento carece de una estrategia que no se refleje en los intereses nacionales estadounidenses", sostuvo. Por tanto, "el problema de la migración en esa frontera es una de las cartas para desestabilizar la región euroasiática", añadió.En este caso, "Washington está muy preocupada, porque detrás del conflicto de la migración está lo del Nord Stream 2", aseveró el investigador. Por su parte, "entre los objetivos se encuentra la integración de Ucrania en la OTAN", indicó. Sin embargo, "ello sería imposible debido a que el derecho internacional y el propio estatuto del Pacto Atlántico es muy claro, en lo relativo a que ningún Estado con conflictos militares en desarrollo pueden formar parte de la OTAN", concluyó Pagani.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la tendencia hacia el multipolarismo en el sistema internacional.Aniversario del Acuerdo de PazEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con Carolina Garzón y Carolina Valdéz, quienes son miembros de Convergencia Colombia por la Paz. Con ellas dialogamos sobre la movilización ciudadana internacional por la defensa de la vida y la paz completa. En este marco, también dialogamos sobre la actividad que se realizará en el Palacio Legislativo de Uruguay, con motivo del aniversario del Acuerdo Final de Paz en Colombia.

