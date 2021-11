https://mundo.sputniknews.com/20211112/un-supuesto-ciberataque-paraliza-la-produccion-de-una-de-las-principales-cerveceras-de-espana-1118164457.html

Un supuesto ciberataque paraliza la producción de una de las principales cerveceras de España

Un supuesto ciberataque paraliza la producción de una de las principales cerveceras de España

Un problema informático ha congelado la actividad de la cervecera Damm. La gran afectada es su planta en Barcelona, donde se concentra el grueso de su trabajo... 12.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-12T14:53+0000

2021-11-12T14:53+0000

2021-11-12T14:53+0000

españa

barcelona

cerveza

fábrica

ciberdelito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1118164271_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_24b7253fb19fb4a9f8496c167386eb56.jpg

La tecnología puede ser una gran aliada, pero también enemiga. En pleno siglo XXI, prácticamente todos los procesos industriales, administrativos o logísticos están informatizados para facilitar su desarrollo. No obstante, cualquier incidencia puede provocar el caos. Es lo que le ha pasado a la cervecera Damm.Un problema informático ha paralizado la producción en la principal planta de la compañía, situada en la localidad barcelonesa de El Prat de Llobregat. Este ocurrió la noche entre el 9 y 10 de noviembre y desde entonces la fábrica está parada. Desde la compañía no han confirmado si se trata de un ataque con origen en un virus de tipo ransomware. No obstante, en una circular que se ha enviado a los trabajadores, a la que ha tenido acceso Efe, se utiliza la palabra "ciberataque".La compañía señala que en ningún momento ha quedado afectado el servicio a clientes. Supermercados y hostelería han recibido su dotación sin problema. No obstante, si la situación se prolonga podrían quedarse sin existencias. Mientras, el equipo informático trabaja en la resolución de la incidencia.En caso de tratarse de un virus de tipo ransomware, una de las soluciones sería pagar un rescate a los hackers. Y es que los ordenadores podrían permanecer inutilizados durante un largo periodo de tiempo. Eso sí, el pago se considera delito.Damm produce 23 marcas de cerveza y cuatro de agua. La factoría de Barcelona, la principal afectada, envasa nombres tan conocidos como Estrella Damm, Voll-Damm o Malquerida. También padecen este escenario las plantas de Málaga, lugar de origen de la cerveza Victoria, y de Murcia, donde se trabaja con Estrella Levante y sus submarcas.

https://mundo.sputniknews.com/20210709/con-patrocinio-del-lobby-cervecero-cientificos-espanoles-afirman-que-tomar-cerveza-es-saludable-1113962528.html

barcelona

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

barcelona, cerveza, fábrica, ciberdelito