Tres científicas latinoamericanas son el futuro de la química en la región

Tres científicas de Brasil, Cuba y Argentina fueron premiadas como 'líderes' en Química por sus hallazgos, en un galardón otorgado por la American Chemical Society (ACS) y la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas (FLAQ).Clarissa Piccinin, de la Universidad Federal de Santa María, fue premiada como "líder emergente en química"; Hilda Elisa Garay, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de BioCubaFarma se destacó como "líder industrial" y Marta Irene Litter de la Universidad de San Martín y miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) fue reconocida como "líder académica".Las latinoamericanas, seleccionadas entre 80 nominaciones —que incluían autonominaciones— fueron elegidas por jueces que quedaron impresionados por la calidad de las participantes.El premio otorgado a Piccinin destaca los logros de una joven y emprendedora científica en química, de liderazgo excepcional, no mayor a 45 años de edad y sin superar 10 años luego de culminar el doctorado.Piccinin fue galardonada por su liderazgo en el "diseño, síntesis y caracterización de las propiedades físicas de los líquidos iónicos y su aplicación como biomateriales" según consigna el medio Chemical and engineering news.La brasileña ya había sido galardonada en los premios Mujeres Brasileñas en Química en 2018.El reconocimiento al liderazgo industrial estaba destinado a una mujer que se desarrolle laboralmente en la industria química, farmacéutica o biotecnológica y que posea investigaciones y descubrimientos que contribuyeran al éxito comercial, así como al beneficio social.En este caso, Garay "es reconocida por su trabajo en la síntesis química de péptidos —tipo de molécula— y sus modificaciones, en particular, para el desarrollo de péptidos terapéuticos para el cáncer, enfermedades infecciosas, trastornos autoinmunes y como vacunas terapéuticas y profilácticas", expresa el medio.La científica cubana tuvo importantes contribuciones en la lucha contra el COVID-19 dado que desarrolló un inhibidor para la hiperinflamación de los pacientes contagiados, tratamiento que fue autorizado para uso de emergencia ante pacientes graves y críticos, tanto de Cuba como de otros países latinoamericanos.En tanto, el tercer reconocimiento estaba destinado a una mujer con trayectoria en el ámbito académico que realizara una contribución importante con impacto tanto global como social en la investigación en Química.Litter se destaca en trabajos sobre nuevas tecnologías para la remoción de metales del agua a través de estudios de procesos avanzados de reducción-oxidación, según consta en el sitio.Si bien las ganadoras se dieron a conocer en octubre, las científicas serán homenajeadas el 16 de noviembre mediante un evento virtual.El objetivo de este reconocimiento por parte de ACS y FLAQ es promover la igualdad entre géneros en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina.Asimismo, apunta a visibilizar la importancia de la diversidad en la investigación científica, particularmente en el campo de la química.Cada una de las ganadoras recibirá un premio económico de 2.000 dólares, así como el acceso a cursos y afiliación a las asociaciones.Se aspira que luego de esta primera edición, la instancia de premiación se desarrolle cada dos años.

