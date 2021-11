https://mundo.sputniknews.com/20211112/titular-de-gobernacion-en-mexico-niega-convenio-de-colaboracion-entre-lozoya-y-la-presidencia--1118167912.html

Gobierno de México niega convenio de colaboración entre Lozoya y la Presidencia

El secretario de Gobernación en México, Adán Augusto López, señaló que no existe ningún convenio entre el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio... 12.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

emilio lozoya

méxico

Ante los dichos de la defensa de Lozoya que aseguró que "había colaboración con el Gobierno federal" para llegar a un acuerdo de reparación del daño en el caso del extitular de Pemex actualmente preso, el titular de la Segob señaló que no existe ningún convenio entre el Ejecutivo y el exfuncionario.Según explicó Adán Augusto López, la Presidencia de México no forma parte del litigio contra Lozoya y solamente Pemex puede decidir si procede la reparación del daño. Luego de que el pasado 10 de noviembre se le dictara prisión preventiva por el caso de Agronitrogenados, la defensa de Emilio Lozoya ofreció a la justicia mexicana 5 millones de dólares para poder salir de la cárcel.El exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta dos causas penales ante las autoridades, una por su posible participación en un esquema de sobornos en favor de la firma brasileña Odebrecht y la otra por la compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes en favor de la firma Altos Hornos de México.Será Pemex, aclaró Adán Augusto López, la dependencia que definirá si lo ofrecido por Lozoya repara o no el daño. "Son ellos los que tienen que decidir si conforme a su visión jurídica se satisface y procede la reparación del daño. No puede haber reparación del daño si la parte ofendida, en este caso Pemex, no está conforme al monto que se ofrece", dijo el titular de la Segob.

méxico

