Sancionan a entrenador de equipo mexicano por comentarios homofóbicos

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sancionó al entrenador de FC Juárez, Ricardo 'El Tuca' Ferretti por comentarios homofóbicos... 12.11.2021, Sputnik Mundo

Los comentarios se habrían dado durante la rueda de prensa que organizó El Tuca Ferretti al concluir el partido entre Club Tigres y FC Juárez, el pasado 7 de noviembre, como parte de la Jornada 17 de la Liga MX.El director técnico brasileño se dirigió a los periodistas presentes y preguntó "¿quién va a ser el primer maricón'", lo que provocó la risa de los asistentes. "Puros machos entonces", concluyó el entrenador.Suspensión de tres partidosLuego de viralizarse los comentarios, la Comisión Disciplinaria de la FMF confirmó una sanción en contra de Ferretti de Oliveira, la cual incluye una multa económica y la suspensión de tres partidos.Asimismo, "se advierte al señor Ricardo Ferretti sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a cometer, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra".Por su parte, el FC Juárez aceptó la sanción de la FMF y reiteró "su compromiso de seguir trabajando en la lucha contra la discriminación, por lo que el Club continuará implementando diversas estrategias y medidas para que ningún miembro de la institución repita estas acciones".Previo a la sanción, El Tuca Ferretti ofreció una disculpa y aseguró que "no tiene problemas homofóbicos", aunque afirmó que cuando entra en confianza es muy bromista y cuenta chistes."Voy a tener más cuidado con esto. A lo mejor las bromas hoy en día ya no son válidas, ciertos comentarios tendré que tener más cuidado, porque naturalmente la gente se ofende y esta es mi responsabilidad con las palabras, por las instituciones que represento", afirmó en entrevista para ESPN.La homofobia en el futbol mexicano ha sido un problema que la FMF no ha podido contener. El pasado 1 de noviembre, la FIFA sancionó nuevamente a la Selección Mexicana por los gritos homofóbicos que la afición realizó durante los partidos contra Canadá y Honduras.

