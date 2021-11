https://mundo.sputniknews.com/20211112/rusia-ve-ridiculas-las-acusaciones-de-implicacion-en-crisis-en-frontera-polaco-bielorrusa-1118181530.html

Rusia ve ridículas las acusaciones de implicación en crisis en frontera polaco-bielorrusa

Rusia ve ridículas las acusaciones de implicación en crisis en frontera polaco-bielorrusa

Asimismo, tachó de "tontería" las acusaciones contra la compañía aérea rusa Aeroflot por su presunta implicación en el tráfico de migrantes a la frontera bielorruso-polaca.Además, el jefe de la diplomacia rusa comunicó que Rusia, en las negociaciones con Francia en formato 2+2, destacó que no debía haber un doble rasero a la hora de resolver la situación con migrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.Lituania, Letonia y Polonia llevan meses denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria para desestabilizar a la UE en represalia por las sanciones.Decenas de miles de personas migrantes —en su mayoría, procedentes de Irak y otros países de Oriente Medio— intentaron en lo que va de año cruzar las fronteras nororientales de la UE desde Bielorrusia.El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, hostigado por Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió en junio pasado que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo de migrantes.Las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron el Ejército y la policía en la protección de las fronteras.Enfoque agresivo de la OTAN hacia RusiaEl fortalecimiento de la OTAN en el mar Negro confirma el enfoque agresivo que tiene la Alianza Atlántica hacia Rusia, declaró Lavrov.La OTAN junto con Estados Unidos continúan aplicando una política de contención de Rusia, que también incluye "acciones bastante agresivas hacia nuestro país", dijo.En particular, indicó, esto confirma el despliegue de las fuerzas adicionales del bloque militar en el mar Negro, así como el "envío de buques de guerra a escala inusual a esta región".Además, el jefe de la diplomacia rusa comunicó que debatió en París el despliegue de las fuerzas adicionales de la OTAN con Francia.Desde finales de octubre pasado, EEUU envió tres buques de guerra al mar Negro con el argumento de efectuar maniobras con otros países de la OTAN. Está previsto que, además de la Marina estadounidense, en el entrenamiento participen la aviación táctica, estratégica y de patrullaje, así como contingentes militares de Bulgaria, Georgia, Rumanía, Turquía y Ucrania.Rusia ha denunciado en los últimos días un drástico aumento de vuelos de reconocimiento de la Alianza Atlántica en el mar Negro, por lo tanto puso en alerta sus sistemas de defensa para evitar violaciones de sus aguas territoriales.Mercenarios en MalíAdemás, Lavrov aseguró que las acusaciones de que Rusia supuestamente envía mercenarios a Malí carecen de fundamento."Hemos explicado la situación con las acusaciones presentadas de manera constante contra Rusia de que alentamos contactos entre los dirigentes de Malí y una compañía militar privada rusa, hemos mostrado que ese tipo de declaraciones carece de fundamento", dijo el canciller.Explicó que Rusia presta a Malí apoyo técnico y militar, así como ayuda a ese país en la organización del trabajo de los servicios de seguridad y del Ejército maliense.A mediados de septiembre pasado, el Kremlin aseguró que Rusia no tiene fuerzas militares en el territorio de Malí ni lo está negociando, aunque admitió que Moscú mantiene contactos militares con muchos países, incluidos los africanos.La situación en Malí se agravó tras el derrocamiento de Muamar Gadafi en Libia. Para contener el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes de varios grupos separatistas e islamistas, en diciembre de 2012 el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de 3.300 militares de la Misión internacional Africana de Apoyo de Malí (Afisma).Además, en abril de 2013, se estableció la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (Minusma), responsable de proteger a los civiles, velar por los derechos humanos y crear condiciones para la asistencia humanitaria.El 12 de noviembre, Lavrov junto con el titular de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, se reunieron en formato 2+2 con sus homólogos franceses, Jean-Yves Le Drian y Florence Parly.

