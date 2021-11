https://mundo.sputniknews.com/20211112/revelan-por-que-santiago-nieto-decidio-casarse-en-guatemala-1118191601.html

Revelan por qué Santiago Nieto decidió casarse en Guatemala

Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decidió casarse en Guatemala porque ahí... 12.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

corrupción

andrés manuel lópez obrador

uif

méxico

santiago nieto castillo

"Una de las preguntas es: ¿por qué se casó en Guatemala? Hay una razón familiar, una razón sentimental. Sé que los medios dijeron que era por razones de seguridad, la auténtica razón es porque ahí en ese lugar falleció su madre", dijo el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en derecho.La madre de Nieto, quien renunció a su cargo en la administración pública luego de que la boda suscitó distintos escándalos en la opinión pública, era doctora en antropología e investigaba la cultura maya en Guatemala cuando falleció.Cárdenas consideró excesiva la respuesta del Gobierno al festejo del extitular de la UIF, episodio ante el que el presidente López Obrador dijo que los funcionarios públicos deben evitar actuar con extravagancias y sin apego a la austeridad.Presente en la boda en la que Nieto contrajo nupcias con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey, Cárdenas descartó que se tratara de un evento extravagante sino que fue más bien un festejo estándar para una familia de clase media alta.Consideró que el problema de la boda fue que se invitó a personajes públicos y famosos que desataron alborotos durante el viaje, como el dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, señalado por transportar miles de dólares en efectivo sin declarar en su vuelo de regreso de Guatemala a México."Creo que si Santiago no hubiera invitado a personajes políticos o mediáticos pues seguramente la boda no hubiese tenido ninguna repercusión nacional y tampoco hubiese tenido las consecuencias si el evento del señor Ealy Ortiz no se produce, todo esto se volvió escandaloso a partir de este incidente", calificó el universitario.Cuando Cárdenas fue consejero del entonces Instituto Federal Electoral (hoy INE), trabajó con Santiago Nieto como su asistente, por lo que sostienen una relación cercana.En su carta de renuncia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el abogado de la UNAM consideró que esa dependencia enfrentaba grandes retos y una importante gestión de recursos, pero no ilimitada."Manifiesto que lamento profundamente no acompañarlo desde el gobierno en el proyecto de transformación que usted encabeza. Espero, como muchos mexicanos, que la cuarta transformación sea una realidad por el bien de México", declaró en su misiva de renuncia, dirigida a López Obrador.

méxico

2021

Noticias

corrupción, andrés manuel lópez obrador, uif, méxico, santiago nieto castillo