Pedro Sánchez pide en la Unesco orientar avances tecnológicos para reducir desigualdades

Pedro Sánchez pide en la Unesco orientar avances tecnológicos para reducir desigualdades

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participó en el foro por el 75 aniversario de la Unesco celebrado en París, desde donde... 12.11.2021

En su intervención, Sánchez defendió que luchar contra la desigualdad debe ser una "prioridad máxima, orientando el progreso científico y tecnológico hacia el progreso social, y garantizando la igualdad de oportunidades a todas las niñas y niños del mundo".El mandatario español destacó que la pandemia de COVID-19 recordó al mundo "el valor incalculable de la ciencia" a la hora de combatir adversidades, pero también evidenció que sus beneficios no llegan a todas las personas y regiones por igual.A modo de ejemplo, señaló que no todo el mundo tiene un acceso a internet para seguir sus actividades educativas y profesionales desde casa o que, en el campo sanitario, sigue sin haber un "acceso universal igualitario" a las vacunas anticovid.En esa línea, Sánchez resaltó que el avance tecnológico puede ser un alma de doble filo si no se cuida que su aplicación tenga un enfoque humanoDurante la conferencia general de la Unesco que se celebra en París se va a adoptar su nueva estrategia para los próximos ocho años, además de importantes instrumentos normativos, entre los destacan la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial.En su discurso, Pedro Sánchez destacó la vigencia de la misión de la Unesco y llamó a seguir reforzando su trabajo "por una comunidad internacional multilateral y unida por la defensa de la paz, la diversidad cultural, la igualdad y el desarrollo sostenible".

