https://mundo.sputniknews.com/20211112/no-permitiremos-un-segundo-golpe-de-estado-lider-de-sindicato-campesino-de-bolivia-1118168932.html

"No permitiremos un segundo golpe de Estado": líder de sindicato campesino de Bolivia

"No permitiremos un segundo golpe de Estado": líder de sindicato campesino de Bolivia

Desde el 8 de noviembre, Bolivia ha vivido fuertes jornadas de protestas que forman parte de un paro indefinido convocado por los sectores de la derecha de ese... 12.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-12T17:28+0000

2021-11-12T17:28+0000

2021-11-12T17:28+0000

américa latina

bolivia

tensión

luis arce

movimientos sociales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1118169437_0:119:3043:1831_1920x0_80_0_0_37cff625cbff040c65663efedfab3b57.jpg

Ever Rojas Alvarado, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, confiesa que han vivido estos días con "mucha preocupación"."Nuestros hermanos en algunos departamentos, como Potosí y Santa Cruz, nuevamente se encuentran discriminados, criminalizados. Esta semana nuestros hermanos salieron para festejar que nuestro compañero Luis Arce Catacora cumplió un año en el Gobierno y por el aniversario del departamento de Potosí, pero algunos grupos criminales, junto a los policías, los han desalojado, los han emboscado y en algunos lugares los han golpeado con palos. Incluso, han llegado a matar a uno de nuestros compañeros, y eso nos preocupa", confiesa Rojas.La muerte a la que se refiere Rojas es la del joven campesino de 23 años, Basilio Titi Tipolo, quien murió tras una golpiza que le dieron los grupos de choque de la derecha. Aunque la Defensoría del Pueblo asegura que la autopsia determinó que el joven murió por la "obstrucción de las vías respiratorias con hojas de coca", sus allegados y familiares consideran que fue producto de los golpes porque su cuerpo tenía "mucho daño".Los sectores de la derecha que han convocado el paro indefinido, entre ellos los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí (varios de ellos involucrados en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019) alegan que han tomado las calles para oponerse a la llamada "ley madre" que impulsa el oficialismo contra la legitimación de capitales. Sin embargo, los movimientos sociales consideran que no es más que un pretexto."Es una excusa de la derecha que siempre manipula una parte de esta ley para decir que afecta a los sectores gremiales, transportistas. A nosotros nos preocupa que están politizando esto. El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha sacado directamente una resolución para enfrentarse con el Gobierno, pidiendo la renuncia del gobernador. Eso no es un pliego de solicitudes, eso es un llamado para que se enfrenten los bolivianos. Es preocupante para nosotros, por eso nosotros pedimos que reflexionen y que depongan esa actitud. Que dejen de enfrentar al pueblo y respeten a la mayoría ha ganado las elecciones de 2020 con más de 55% de los votos. Nosotros, el pueblo boliviano, haremos respetar la democracia", sostiene Rojas.A su vez, el Ejecutivo de Arce removió a cinco comandantes departamentales por el "uso desmedido de la fuerza por encima de las órdenes que se han establecido". Esta medida ha sido apoyada por este sindicato de campesinos y por otros movimientos sociales porque recuerdan el papel clave que en el año 2019 jugaron las fuerzas de seguridad para derrocar a Morales de la presidencia."Hay algunos uniformes verdes, algunos policías, como en Potosí, por ejemplo, que han gasificado a nuestros hermanos campesinos que pedían levantar los bloqueos para que hubiera libre circulación y defender la recuperación económica del país. Ellos, junto con los golpistas, los han desalojado, y eso no se puede tolerar. Por eso pedimos a los policías que no están comandando bien que den un paso al costado, porque el deber de ellos, según la Constitución, es defender la patria, no proteger los intereses personales de dirigentes de la derecha", resalta Rojas.Desde hace varias semanas, tanto el presidente Luis Arce como el exmandatario Evo Morales, han denunciado que los mismos sectores políticos y empresariales que participaron en el golpe de Estado de 2019, están preparando el terreno para nuevamente romper el hilo constitucional."El camino que están recorriendo es el mismo que tomaron en 2019. Han tomado la decisión para un segundo golpe y nosotros no lo vamos a dejar. El pueblo boliviano se está organizando para no permitirlo. Hemos ampliado los cabildos donde la base va a determinar qué acciones vamos a tomar si la derecha no depone su actitud. Nosotros nos estamos organizando para hacer movilizaciones masivas, no para provocar, sino para demostrar que el pueblo es mayoría y que lo que pedimos es paz y que dejen trabajar a nuestro Gobierno. No vamos a permitir un segundo golpe de Estado ni la división de nuestro país", alerta Rojas.

https://mundo.sputniknews.com/20211111/un-nuevo-movimiento-golpista-amenaza-al-gobierno-democratico-de-bolivia-1118114048.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Karen Méndez Loffredo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/74/1090347446_0:0:600:600_100x100_80_0_0_aef268f8296e152ac913dfd742923cf3.png

Karen Méndez Loffredo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/74/1090347446_0:0:600:600_100x100_80_0_0_aef268f8296e152ac913dfd742923cf3.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Méndez Loffredo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/74/1090347446_0:0:600:600_100x100_80_0_0_aef268f8296e152ac913dfd742923cf3.png

bolivia, tensión, luis arce, movimientos sociales