https://mundo.sputniknews.com/20211112/ni-hamburguesas-ni-gin-tonics-la-falta-de-suministros-en-espana-causa-los-primeros-estragos-1118161197.html

Ni hamburguesas ni 'gin tonics': la falta de suministros en España causa los primeros estragos

El Gobierno niega el desabastecimiento a la vez que aumenta la preocupación de los españoles por la falta de stock. 12.11.2021, Sputnik Mundo

españa

mcdonald's

china

hamburguesa

🥚 alimentación

pollo

pandemia de coronavirus

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0c/1092400370_0:389:2730:1925_1920x0_80_0_0_2719f625adaf61d0a9b05654e827e135.jpg

La cadena de restaurantes de comida rápida McDonald’s se ha quedado sin suministros en algunos establecimientos de Madrid. En concreto, carecen de pollo, por lo que la compañía está optando por mostrar campañas de publicidad más enfocadas a otros productos para disimular el desabastecimiento de sus productos.Así lo adelanta La Información, donde aseguran que durante la madrugada del martes 9 de noviembre, un local cercano a uno de los barrios universitarios más populares de Madrid, tuvo que pedirle a sus clientes que esperaban su pedido que se acercaran a la caja para devolverles el dinero porque no les quedaba más pollo. En concreto, se agotaron las alitas y tuvieron que pedirle suministro a otro restaurante de la misma cadena.Sin embargo, este no parece ser el único problema en la compañía de comida rápida. Al parecer, tampoco les quedan los famosos juguetes que se regalan con el menú infantil (Happy Meal) y no solo en sus establecimientos de Madrid. Valencia y Barcelona han afirmado que van por el mismo camino.Este desabastecimiento tampoco ha afectado solo al gigante norteamericano de hamburguesas. También a otras compañías de destilados como Pernod Ricard, a fabricantes de medicamentos y a comercios de ropa y muebles como Ikea o El Corte Inglés.¿A qué se debe esta falta de stock?Principalmente a dos causas: la primera, el cierre de puertos marítimos. El origen del problema se arrastra desde mayo, cuando el puerto de Yantian, uno de los más activos de China, anunció que no aceptaría nuevos contenedores para exportar bienes tras descubrir un brote de COVID-19. La segunda causa se debe a la falta de transportistas. Europa necesita 400.000 y España, en concreto, 15.000 según un estudio de la compañía Transport Intelligence."¿Profecías autocumplidas?"Según apuntan los últimos estudios, el 60% de los españoles está preocupado por el desabastecimiento y la subida de precios. Por su parte, el consejero de Industria de Cantabria, Javier López Marcano, ha reconocido que en su departamento están "tremendamente preocupados" por la crisis de abastecimiento que afecta a varios sectores y por el "desorbitado y astronómico" incremento del precio de la energía, que repercute también en el encarecimiento de materiales.¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno español en todo esto? En realidad, más bien poca. Los problemas de suministro son una cuestión global de los que prácticamente ningún país se ha librado. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, negaba el desabastecimiento cuando era preguntado por este asunto en una entrevista de televisión. "Muchas veces, estos procesos tienen que ver con lo psicológico y con lo que en economía se llama las profecías autocumplidas. Todo el mundo cree que va a pasar una cosa, actúa como si pasara, y entonces, pasa", argumentó.

china

2021

mcdonald's, china, hamburguesa, 🥚 alimentación, pollo, pandemia de coronavirus