Milagro económico Chino: ¿qué claves son silenciadas en Occidente?

Así opina el autor del libro 'Los años setenta en China', Pablo Rovetta Dubinsky, quien lleva relacionado directamente con el gigante asiático desde hace más de 40 años."Si eso fuera así, si la economía de mercado hubiera sido la responsable de este milagro económico y social de China, ¿porqué esa misma economía de mercado no ha sido capaz de resolver los grandes problemas que existen actualmente en el mundo, de pobreza, de alfabetismo, de condiciones prácticamente inhumanas, [en] las cuales viven cientos de millones de habitantes en el mundo?", se preguntó Rovetta Dubinsky, al resaltar que "China ha experimentado un desarrollo no sólo económico, sino también –y lo que es muy importante– un desarrollo social, que ha llevado a que el país más poblado de la Tierra haya logrado resolver en lo fundamental los problemas fundamentales de su población, que son garantizar la comida, garantizar la vivienda, garantizar una vida digna para 1.400 millones de personas".Según el especialista, "este milagro económico, que en teoría habría comenzado en 1978, comenzó sobre la base de todo un desarrollo económico que había empezado en 1949", es decir, desde la proclamación de la República Popular China por Mao Tse Tung, líder del Partido Comunista del país."Con sus errores y con sus aciertos, desde el establecimiento de la República Popular China en 1949, el Partido Comunista lo que buscó fue desarrollar y transformar todo un país y toda una sociedad, terminar con la pobreza del pasado, desarrollar su industria y su agricultura y dar sus mejores servicios posibles a sus habitantes", subayó Rovetta Dubinsky, quien citó algunos de las claves que permitieron que "eso se haya materializado".Entre ellas, la máxima flexibilidad exhibida por las autoridades chinas "en la aplicación de muchas de las teorías económicas, sociales o filosóficas del marxismo y el leninismo", intentando "adoptar a las características" nacionales "esas teorías para que sirvieran para su desarrollo"."Otra característica muy importante de este proceso es que fue muy paulatino, muy progresivo, no tuvieron lugar cambios radicales como lo hemos visto en algunos otros países, donde de la noche a la mañana se cambiaba todo: la economía, la política. En China fueron muy, muy cuidadosos", agregó, al enfatizar también la "capacidad que tiene el gigante asiático de planificar a largo plazo".Asimismo, destacó el factor de la "meritocracia", afirmando que en China "nadie llega al poder por ser hijo, hermano o amigo de 'fulanito' o 'sultanito'", algo que demuestra el caso del actual presidente chino, Xi Jinping, fruto de "sus décadas de trabajo y de experiencia".

