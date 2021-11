https://mundo.sputniknews.com/20211112/medicos-de-ecuador-advierten-que-casos-de-covid-19-seguiran-en-aumento-por-no-vacunados-1118151730.html

Médicos de Ecuador advierten que casos de COVID-19 seguirán en aumento por no vacunados

Médicos de Ecuador advierten que casos de COVID-19 seguirán en aumento por no vacunados

QUITO (Sputnik) — Los casos de COVID-19 irán en aumento debido al porcentaje de personas que no se han vacunado, advirtió el presidente del Colegio de Médicos... 12.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-12T00:39+0000

2021-11-12T00:39+0000

2021-11-12T00:39+0000

américa latina

ecuador

covid-19

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108079/40/1080794019_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_0c58404471962abd942a443162589a7d.jpg

Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), un 71,33% de ecuatorianos ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y cerca del 65% completó las dos dosis.Ecuador tiene como meta inmunizar hasta fin de año al 85% de su población total de 17,7 millones de habitantes.Según el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, la pandemia todavía no está controlada ni en el país suramericano ni en el resto del mundo, porque el virus que causa la enfermedad aún es comunitario.Asimismo, fue enfático en recordar que si bien las vacunas ayudan a las personas a desarrollar anticuerpos para prevenir el contagio no dan la inmunidad total contra el COVID-19, por lo que pidió a los ecuatorianos completar el esquema de vacunación y recibir la dosis de refuerzo.Según él, en Ecuador hay un rebrote de casos de COVID-19, aunque por el momento son mínimos.Al momento, la mayoría de personas que acuden a los centros de salud en busca de atención por coronavirus o que fallecen por esa enfermedad son aquellas que aún no recibieron la vacuna.Por el contrario, la mayoría de las personas vacunadas desarrollan una sintomatología leve o moderada, incluso pueden ser asintomáticos, por lo que requieren aislamiento de tres a cuatro días y atención domiciliaria.De acuerdo con los últimos datos oficiales, hasta el miércoles, Ecuador registró un acumulado de 520.296 casos positivos de COVID-19 confirmados con pruebas PCR, 23.381 fallecidos a causa del virus y 9.632 muertos probables por la pandemia.

https://mundo.sputniknews.com/20211104/ecuador-combina-vacunas-en-la-aplicacion-de-terceras-dosis-contra-el-covid-19-1117899656.html

https://mundo.sputniknews.com/20211014/gobierno-de-ecuador-preocupado-por-relajamiento-de-la-poblacion-ante-covid-19-1117135236.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, covid-19, vacunación contra el covid-19