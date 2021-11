https://mundo.sputniknews.com/20211112/mas-de-mil-hectareas-de-amazonia-de-colombia-seran-protegidas-de-deforestacion-1118192901.html

Más de mil hectáreas de Amazonía de Colombia serán protegidas de deforestación

BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, aseguró que 1.100 hectáreas de la Amazonía serán protegidas de deforestación en los... 12.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

deforestación

amazonía

"En trabajo articulado entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía General de la Nación y el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), se protege la Amazonía colombiana con la protección de 1.100 hectáreas que no serán deforestadas en los próximos meses, gracias a que se recupera el control territorial por parte de nuestra fuerza pública", dijo el funcionario en el municipio de San José del Guaviare (Guaviare, sur).Molano, quien hizo el anuncio en el marco del lanzamiento de la tercera fase de la Operación Artemisa, afirmó que "600.000 toneladas de CO2 serán controladas y no se emitirán al planeta, lo que se traduce en mayor protección para la biodiversidad y los bosques".Asimismo, remarcó que "no sólo significa seguridad y tranquilidad para Colombia, sino para el planeta entero".En el Guaviare, las principales causas de la deforestación son el acaparamiento de tierras, la siembra de cultivos ilícitos y la ganadería extensiva por parte de grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que, según el Ideam, en ese departamento se registraron 25.581 hectáreas deforestadas en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores, que corresponden al 15% del total nacional.La operación, agregó Molano, prioriza los sitios de la Amazonía donde se presenta mayor deforestación, de manera que se puedan proteger los parques nacionales.

colombia

colombia, deforestación, amazonía