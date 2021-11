https://mundo.sputniknews.com/20211112/lideres-comunistas-chilenos-se-dividen-tras-muestra-de-apoyo-al-presidente-de-nicaragua-1118184189.html

Líderes comunistas chilenos se dividen tras muestra de apoyo al presidente de Nicaragua

"La mayoría del pueblo de Nicaragua se expresó en las urnas y otorgó legitimidad al Gobierno del presidente Daniel Ortega, nuestra solidaridad está con el pueblo y con su decisión soberana en la construcción de su futuro", dijo Partido Comunista de Chile en un comunicado.En la carta, el partido manifestó su rechazo a la decisión del presidente de Chile, Sebastián Piñera, de desconocer la legitimidad de las elecciones presidenciales de Nicaragua del 7 de noviembre, y argumentó que estas se realizaron "con la presencia de observadores y acompañantes internacionales, y contaron con una masiva participación y concurrencia a las urnas de más de un 68% del electorado".Asimismo, agregaron que el canciller (chileno) Andrés Allamand y el presidente Piñera "buscan sumarse a una política de agresión y sanciones unilaterales que encabeza Estados Unidos y sus aliados europeos en contra del Gobierno de Nicaragua".El comunicado fue compartido en redes sociales por importantes dirigentes del partido, como el encargado de Relaciones Políticas, Juan Andrés Lagos, o el convencional constituyente Hugo Gutiérrez.Sin embargo, minutos después de la publicación una serie de parlamentarios y líderes más jóvenes del Partido Comunista salieron a desconocer su apoyo a la carta, asegurando que no contó con el respaldo de todo el conglomerado."Esta declaración no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del partido, condenamos las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, Chile y cualquier parte del mundo", escribió en su cuenta de Twitter la diputada Camila Vallejo.Su colega, la diputada Karol Cariola, tuiteó: "Ante la polémica sobre declaración de Nicaragua, no la conocía y personalmente no la adhiero".La situación generó un problema para Gabriel Boric, candidato presidencial del pacto de izquierda Apruebo Dignidad, que incluye al Partido Comunista, debido a que él ya había condenado la legitimidad de las elecciones.Tras ser increpado por sus contrincantes, Boric dijo en sus redes sociales que en su eventual Gobierno "el compromiso con la democracia y los derechos humanos será total, sin respaldos de ningún tipo a dictaduras y autocracias, moleste a quien moleste, Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores".El domingo 7 de noviembre, el presidente Ortega fue reelecto para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo en un proceso que recibió críticas debido a que siete candidatos presidenciales de oposición fueron encarcelados durante la campaña electoral.El presidente de Chile no reconoció la legitimidad del proceso asegurando que las elecciones no fueron libres, limpias, transparentes ni justas.

