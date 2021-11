https://mundo.sputniknews.com/20211112/la-ue-pide-a-minsk-dejar-a-organizaciones-internacionales-entrar-en-regiones-fronterizas-1118175203.html

La UE pide a Minsk dejar a organizaciones internacionales entrar en regiones fronterizas

La UE pide a Minsk dejar a organizaciones internacionales entrar en regiones fronterizas

BRUSELAS (Sputnik) — La Comisión Europea instó a las autoridades de Bielorrusia a permitir que representantes de las organizaciones internacionales entren en... 12.11.2021, Sputnik Mundo

Agregó que el Gobierno de Minsk también debe "permitir que estas personas regresen de las regiones fronterizas de Bielorrusia al país para que puedan abordar los vuelos de regreso hacia sus puntos de partida originales".La CE se niega a contactar con LukashenkoStano destacó que los representantes de la Comisión Europea (CE) no se comunican con el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, por el tema de la crisis en la frontera bielorruso-polaca, si bien no han interrumpido el diálogo de trabajo con Minsk.El representante de la comisión enfatizó que la Unión Europea ha planteado en repetidas ocasiones ante las autoridades de Minsk y su misión diplomática en Bruselas "el problema de creación artificial por el Estado" bielorruso de la crisis en las fronteras del bloque comunitario, apuntando a las obligaciones internacionales bielorrusas y exigiendo el cese de estas actividades.La situación con Bielorrusia, agregó Stano, en particular con las fronteras, así como con la utilización de la migración por el "régimen" de Lukashenko "no es un asunto bilateral entre Bielorrusia y Polonia, Lituania o Letonia"."Es un desafío descarado hacia toda la UE y solo puede haber una respuesta europea, también en cooperación con los socios internacionales. Hay que entender que presionar a la UE mediante el uso cínico de seres humanos, atraídos desde otros países bajo falsas promesas, o intentando chantajear a Bruselas a través de amenazas relacionadas con el tránsito de gas no funcionará", afirmó el portavoz.Lituania, Letonia y Polonia llevan meses denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria para desestabilizar a la Unión Europea (UE) en represalia por las sanciones.Decenas de miles de personas migrantes ‒en su mayoría, procedentes de Irak y otros países de Oriente Medio‒ intentaron en lo que va de año cruzar las fronteras nororientales de la UE desde Bielorrusia.El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, hostigado por Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió en junio pasado que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo de migrantes.Por su parte, los guardias de fronteras bielorrusos acusan a sus colegas de Letonia, Lituania y Polonia de expulsar por la fuerza a los solicitantes de asilo hacia Bielorrusia.Las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron el Ejército y la Policía en la protección de las fronteras.

