Google por favor, ¡tenme en cuenta!

Google por favor, ¡tenme en cuenta!

Una anciana sevillana se ha hecho viral por su uso de la tablet. Angelita le da a Google órdenes añadiendo siempre un 'por favor' al final. Su nieto dio... 12.11.2021, Sputnik Mundo

"Mi abuela le pide las cosas 'por favor' a Google" decía el tuit de Javier en la red social. Con decenas de miles de impactos y reacciones en Twitter, Javier y su abuela han vivido la fama de las redes, la que dura unos días.Atienden a Sputnik y confiesan que se sienten abrumados, a Angelita, la abuela de Javier, le ha costado entender el porqué de tanta atención y, de hecho, a su edad admite que esto "cansa mucho".Que una anciana de 89 años interactúe con el principal motor de búsqueda digital que usa la humanidad y lo haga como Dios manda, con educación, sorprende. No solo le pide a Google "por favor" que le ponga la misa, también le pregunta a diario por el tiempo y por el resultado del equipo de su ciudad y corazón, el Real Betis Balompié.Tuit reporteros Betis"Ella se ha buscado las habichuelas, aunque le hemos echado una mano, ha tirado de intuición y ahora se maneja con la tableta. Hace de todo, escucha música, ve tutoriales de costura o documentales de su pueblo", nos cuenta Javier.Pero la historia de fama instantánea de Angelita y su 'Google… por favor' delata un síntoma social que puede ser preocupante. Su caso resalta por la adaptación al universo digital de una abuela, pero como afirma su nieto, "ella es una aguja en un pajar, un tesoro".No apto para mayores de 65Más allá de Angelita, lo normal es que las personas mayores queden excluidas del universo digital y lo que es peor, de sus servicios. Más del 40% de los mayores de 65 años en España nunca han accedido a internet, según cálculos de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP).El estudio de la UPD refleja el aumento del uso de la red entre los mayores, pero también, que sigue siendo inaccesible e incomprensible. Un 27,1% afirman haber sido incapaces de hacer alguna gestión cotidiana porque solo podía hacerse digitalmente. Esto es un proceso más de exclusión: la brecha digital de los abuelos."Vivimos un momento histórico en el que la apropiación de la tecnología es clave para eliminar las brechas sociales y ayudar a conseguir una sociedad más justa e igualitaria", alertan desde Cibervoluntarios, una organización que combate el analfabetismo digital desde hace 20 años. En principio con personas mayores, grupos en riesgo de exclusión social y, a la larga, con todo el que necesita capacitación.Con equipos en Madrid y Málaga, ya son más de 1.800 cibervoluntarios que trabajan para que los mayores puedan consultar facturas, pagar recibos o establecer una simple videollamada con sus nietos. "Una vez que se deciden a dar el primer paso es increíble las ganas que tienen de aprender y los cambios tan significativos que tienen en su vida", advierte Rueda.Los profesionales de Cibervoluntarios explican que, más allá de las posibilidades prácticas de la tecnología digital, internet se convierte en un motor que les impulsa a relacionarse y a tener un envejecimiento más activo.Su trabajo de sensibilización afecta también a sectores específicos, como la banca. Cada vez más sucursales bancarias echan la persiana, sobre todo en áreas rurales, y las personas mayores demandan atención personal, no mediante tecnología. Ante esta dinámica nace Expertclick.org, un programa de Cibervoluntarios con la Asociación Española de Banca, dirigido a que los mayores de 55 años en zonas rurales puedan gestionar su dinero.No es entretenimiento, es un derechoInternet es un derecho humano fundamental, así lo estableció la ONU. Pero lo cierto es que existen en el mundo más de 3.800 millones de personas sin conexión, entre ellas, 450 millones viven en zonas rurales o aisladas de cobertura, según la GSMA.Antes de la pandemia, España mantenía a 13 millones de personas fuera de áreas con cobertura. Hablamos de 26.767 poblaciones con más de 10 habitantes a las que no llega Internet. Aunque las personas mayores ponen rostro a la digitalización que les deja atrás y aisladas, "no es tanto la brecha digital entre generaciones, sino que la desigualdad viene por la falta de competencias digitales. Nuestra labor se centra en ayudar a todas las personas en situación de vulnerabilidad digital. Todos podemos ser vulnerables en el ámbito digital alguna vez en la vida", apunta Yolanda Rueda.Desde su piso de Sevilla, lidiando con la navegación de su abuela en la tablet, de mal humor con los últimos resultados del Betis, Javier recomienda: "creo que es muy buena opción pasar el rato con los abuelos enseñándoles a moverse por internet y a manejar las nuevas tecnologías. No es que te sirva para entretenerlos, es que les abres una ventana más activa y así comparten más con el resto de la familia".

