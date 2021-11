https://mundo.sputniknews.com/20211112/felices-68-convocan-a-cantarle-las-mananitas-a-amlo-en-el-zocalo-de-cdmx-1118177752.html

¡Felices 68! Convocan a cantarle 'Las Mañanitas' a AMLO en el Zócalo de CDMX

Simpatizantes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocaron a cantarle 'Las Mañanitas' en el Zócalo de la Ciudad de México, para celebrar... 12.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

méxico

A través de redes sociales se dio a conocer la convocatoria lanzada por los colectivos Yo Soy México y Morena Nueva York, éste último responsable del llamado AMLO Fest que se organizó para recibir al mandatario mexicano durante su visita al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pasado 9 de noviembre.De acuerdo con la convocatoria difundida, la reunión iniciará a las 09:00 hrs., en el Zócalo de la Ciudad de México, con la participación de artistas y grupos de mariachi que comenzarán a cantarle al presidente a partir de las 17:00 hrs.Cabe señalar que el evento es una convocatoria de simpatizantes de López Obrador y no está organizado por alguna instancia gubernamental.Presidente lo festejará con la familiaDurante la conferencia matutina del 12 de noviembre, López Obrador afirmó que durante su cumpleaños estará en "retiro familiar" acompañado de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, y sus dos hijos."Voy a estar con mi familia, a partir de mi regreso a la Ciudad de México me quedo en retiro familiar para estar con mi familia, que también me da mucho aliento; no podría yo salir adelante, enfrentar problemas afuera, si adentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar", declaró el mandatario mexicano.Asimismo, agregó que sus pasiones son el pueblo, la familia y el béisbol, y aprovechó para mandar un abrazo a los familiares de las personas que murieron por COVID-19.

méxico

política, andrés manuel lópez obrador, méxico