Exfiscal de Argentina condenado por violación irá la cárcel... pero de mujeres

Julio César Castro se desempeñaba como fiscal general ante los Tribunales Orales y Correccionales cuando, en 2017, fue denunciado por su entonces pareja por haber abusado sexualmente de ella y por reiteradas agresiones que le provocaron lesiones. Castro fue condenado dos años más tarde, en 2019, cuando la Justicia dictaminó que debe cumplir una condena de seis años y seis meses de prisión.De todas maneras, el exoperador judicial permaneció en libertad hasta noviembre de 2021, ya que su defensa apeló el fallo hasta que llegó a instancia de casación, que acabó confirmando el fallo en su contra.En tanto, en mayo de 2021 Castro fue destituido como fiscal, luego de que el Ministerio Público Fiscal argentino estableciera que el exfiscal también tenía en su contra denuncias por acoso sexual y malos tratos en el ámbito laboral.La última esperanza de Castro de no ir a la cárcel se desvaneció en los primeros días de noviembre cuando la Corte Suprema rechazó otro recurso de su defensa. El hombre, entonces, no tuvo más alternativa que entregarse a la Policía.Sin embargo, su defensa todavía guardaba una carta bajo la manga: pidió que el exfiscal no sea encarcelado en el mismo penal que una amplia lista de delincuentes en cuyas detenciones participó, por temor a recibir represalias, tanto por su pasado como fiscal como por haber sido apresado por violar a una mujer.En virtud de su pedido, el exfiscal pidió ser derivado a una prisión destinada habitualmente a presos de alto perfil o 'VIP'. Sin embargo, el tribunal que tuvo que decidir su traslado tomó otra decisión, aún más desconcertante: enviarlo a una cárcel de mujeres.En efecto, la sentencia, consignada por medios argentinos, establece que el destino de Castro será la Unidad 31, conocida como Centro Federal de Detención de Mujeres, ubicada en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.De todas maneras, el tribunal dio órdenes expresas de que el exfiscal deberá mantenerse aislado de la "población carcelaria en general" porque "su integridad física" corre peligro.

