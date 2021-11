https://mundo.sputniknews.com/20211112/elecciones-en-nicaragua-aumento-de-sanciones-y-aislamiento-internacional-1118193658.html

Elecciones en Nicaragua: ¿aumento de sanciones y aislamiento internacional?

Elecciones en Nicaragua: ¿aumento de sanciones y aislamiento internacional?

A escasos días de celebradas las elecciones generales en Nicaragua, la nación enfrenta la interrogante de un posible aislamiento en la esfera internacional, el... 12.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-12T23:06+0000

2021-11-12T23:06+0000

2021-11-12T23:06+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

📝 reportajes

nicaragua

daniel ortega

organización de estados americanos (oea)

centroamérica

frente sandinista de liberación nacional (fsln)

elecciones generales en nicaragua (2021)

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1118194020_0:8:1200:683_1920x0_80_0_0_51f82c63525a2e957422c7ac5518bd39.jpg

Si bien la proyección de crecimiento al finalizar 2021 es de 8%, la posibilidad de más sanciones preocupa al Gobierno de Nicaragua, pues entre sus objetivos esas disposiciones establecen las bases para, mediante la "diplomacia", promover las elecciones democráticas. Receta que se traduce en financiamiento y estímulo a la desestabilización interna, con múltiples expresiones en el área.Luis Lobato, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) considera que tales decisiones incidirán no solo en el territorio centroamericano, sino también en las naciones desconocedoras del proceso, especialmente Estados Unidos, promotor de la campaña de descrédito a los comicios del 7 de noviembre último.Para Lobato, la presión foránea, la imposición de leyes y resoluciones como la referida a La situación en Nicaragua, tema en la agenda actual de la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), eran reacciones esperadas antes, durante y después del ejercicio del sufragio, aunque los países detrás de ellas posean cuestionables procesos electorales.El también coordinador del Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d' Escoto Brockmann expresó a Sputnik que los comicios en su país incluyeron la participación de siete partidos políticos, y desmontó uno de los argumentos esgrimidos contra la nación centroamericana: la detención de una treintena de opositores, entre ellos, siete aspirantes a la presidencia."Aquí se cumplió la ley, ellos no eran aún candidatos ni habían asumido acuerdos respecto a su postulación", aseguró al referirse a los hombres y mujeres detenidos desde meses antes de las elecciones bajo cargos de conspiración, traición, menoscabo a la soberanía y delitos de lavado de dinero.Para Lobato, no estamos en la época de la Guerra Fría, "vivimos en un mundo multipolar, pese a las consideraciones y modos de actuar de Washington, es decir, es imposible perjudicar a un país sin afectarse a sí mismo", puntualizó.¿Cuáles son las amenazas contra Nicaragua?El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los primeros en desconocer las votaciones en Nicaragua y calificar al proceso transcurrido el 7 de noviembre como una "pantomima de elecciones que no fueron ni libres ni justas, y ciertamente no democráticas", antesala de la firma y promulgación de la Ley Renacer por el mandatario norteamericano.El mencionado instrumento forma parte de las amenazas del primer mandatario norteamericano y su promesa de emplear todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para hacer rendir cuentas al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, seleccionados para un nuevo período de cinco años (2022-2027).La denominada ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua —Renacer, por sus siglas en inglés—, fue aprobada el pasado 3 de noviembre, con 387 votos a favor y 35 en contra, y significa la extensión de sanciones, entre ellas, la revisión del Tratado de Libre Comercio y la incorporación a la lista de naciones del área sujetas a restricciones de visa por corrupción.La disposición establece el aumento de informes sobre las actividades de Rusia en el país centroamericano, especialmente, lo referido a cuestiones militares. Su antecedente es la Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), presentada en 2016 por la entonces congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y el demócrata Albio Sires y aprobada el 11 de diciembre de 2018.La NICA Act faculta al Departamento del Tesoro para la aplicación de sanciones contra "toda persona extranjera, incluidos funcionarios anteriores o actuales del Gobierno de Nicaragua, o cualquier persona que actúe en nombre de ese Gobierno" o que Washington determine su participación en "actos significativos de violencia o conductas que constituyan abuso o violación de los derechos humanos contra personas vinculadas con las protestas que empezaron el 18 de abril de 2018".A juicio del académico, el territorio centroamericano es referencia en términos como la soberanía y el desarrollo social, cultural, económico y político, cuestiones que pretender desvirtuar los promotores de sanciones.El proyecto de resolución sobre Nicaragua analizado por los integrantes de la OEA atenta contra estos logros.Los firmantes —Canadá, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda— solicitaron al Consejo Permanente el impulso de una "evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas".El especialista resaltó la política de alianzas establecida por Nicaragua y su apego al multilateralismo, expresado en ejemplos recientes como la presencia del canciller, Denis Moncada, en la reunión de la COP 26 desde donde promovió reuniones e intercambios bilaterales con representantes de Guinea, China y funcionarios de Naciones Unidas.

https://mundo.sputniknews.com/20211104/de-la-beligerancia-al-golpe-suave-la-eterna-intervencion-de-eeuu-en-nicaragua-1117891220.html

https://mundo.sputniknews.com/20211111/gobierno-de-venezuela-condena-agresion-de-eeuu-contra-nicaragua-1118103738.html

https://mundo.sputniknews.com/20211112/los-militares-retirados-afirman-que-defenderan-nicaragua-de-una-posible-agresion-extranjera-1118169137.html

nicaragua

centroamérica

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

💬 opinión y análisis, 📝 reportajes, nicaragua, daniel ortega, organización de estados americanos (oea), centroamérica, frente sandinista de liberación nacional (fsln), elecciones generales en nicaragua (2021), eeuu