https://mundo.sputniknews.com/20211112/el-presidente-de-chile-afirma-que-nicaragua-ya-no-es-una-democracia-1118177309.html

El presidente de Chile afirma que Nicaragua ya no es una democracia

El presidente de Chile afirma que Nicaragua ya no es una democracia

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó la postura gubernamental emitida por la cancillería chilena de no reconocer las... 12.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-12T18:05+0000

2021-11-12T18:05+0000

2021-11-12T18:05+0000

américa latina

nicaragua

chile

sebastián piñera

democracia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1116823836_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_7bf67a5a22d91f8f3126bdec5c10d4f2.jpg

"Digamos las cosas en forma fuerte y clara, Nicaragua ya no es una democracia y en Nicaragua no se respetan los derechos humanos", afirmó el mandatario en conferencia de prensa desde la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda.Al igual que lo hizo Cancillería de Chile esta semana, Piñera afirmó que las elecciones presidenciales en las que Ortega consiguió una nueva reelección "no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia, no fueron libres, no fueron limpias, ni transparentes ni justas"."Estas se hicieron con muchos candidatos o posibles candidatos encarcelados, expulsados, perseguidos o imposibilitados, no se permitió la participación de observadores extranjeros y no se respetó la libertad de los medios de comunicación para poder informar", señaló.Asimismo, afirmó que en materia de derechos humanos no puede haber doble estándar e hizo un llamado a los partidos políticos nacionales a salir a condenar el régimen de Ortega."Le pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, a la democracia o a los derechos humanos", cerró.El domingo 7 de noviembre el presidente Ortega fue reelecto para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo con el 75% de los votos, en un proceso que recibió críticas debido a que siete candidatos presidenciales de oposición están en prisión.

nicaragua

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nicaragua, chile, sebastián piñera, democracia