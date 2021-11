https://mundo.sputniknews.com/20211112/cortando-el-cesped-o-victima-de-un-rayo-estas-son-las-muertes-mas-raras-de-2020-en-espana-1118169043.html

Cortando el césped o víctima de un rayo: estas son las muertes más raras de 2020 en España

Caídas desde un árbol, tropezones o estrangulamiento accidental en la cama son algunas de las causas de muerte más extrañas.

españa

coronavirus en españa

muerte

suicidio

accidente

cama

caída

rayo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el informe de las defunciones según la causa de muerte en 2020 y algunas de ellas no han dejado indiferente a nadie.Aparte de las miles de muertes ocasionados por el COVID-19, el suicidio ha sido la primera causa de muerte externa en España con 3.941 fallecimientos, un 7,4% más que en 2019. Sin embargo también ha habido otras tantas de causas externas, es decir, aquellas que no están relacionadas con ninguna enfermedad.Las muertes por caídas accidentales y suicidios aumentaron un 12,0% y un 12,3% respectivamente, mientras que las debidas a ahogamiento, sumersión y sofocación descendieron un 8,4%. No obstante, también ha habido otras cifras curiosas.Además, tal y como ha reflejado el director de comunicación del INE, Donald Peña, en su cuenta de Twitter, cuatro personas perdieron la vida por un traumatismo causado al saltar o zambullirse en el agua, otra fue víctima de una cortadora de césped a motor, y otra murió por la explosión y rotura de la caldera de su casa.

