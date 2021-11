https://mundo.sputniknews.com/20211112/con-el-clasico-rioplatense-uruguay-arranca-un-mes-a-puro-futbol-y-derroche-1118152223.html

Con el clásico rioplatense, Uruguay arranca un mes a puro fútbol… y derroche

MONTEVIDEO (Sputnik) — Quien haya jugado alguna vez un partido de fútbol en una plaza o un potrero sabrá cuanto espabila un pelotazo en la cabeza.

Casi con la misma sorpresa, Uruguay ha vuelto a la normalidad tras 20 meses de pandemia de COVID-19: con sus restricciones doblegadas por la pasión y un aluvión de aficionados que quieren saltar la frontera, disparar los precios de los alquileres de noviembre y conseguir cerveza.Habrá que ver, cuando baje la espuma, si albergar en un solo mes un acto electoral, tres finales continentales y un clásico por eliminatorias fue o no una buena idea.La agenda abre con todas las estrellas en cancha. O casi.Este viernes, Lionel Messi y Luis Suárez serán las principales figuras de otro clásico entre Uruguay y Argentina, por eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y a casi un mes del último que se jugó, con victoria 3 a 0 para los albicelestes.La polémica en torno al costo de las entradas para ver el partido todavía perdura, aún con las localidades casi agotadas. Es que uruguayos y uruguayas debieron afrontar un incremento de hasta 176% para poder ver a "La Celeste" en el estadio Campeón del Siglo, la cancha de Peñarol."El nivel del espectáculo amerita un precio más caro que el fútbol local (…) Estamos hablando de un partido de Eliminatorias para la Copa del Mundo que tendrá a figuras de nivel mundial entre dos selecciones históricas", argumentó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, cuando todavía no se conocía la baja del delantero charrúa Edinson Cavani, y la posible ausencia del propio Messi, ambos por lesión.Finales de ConmebolLa pelota seguirá girando durante todo noviembre. Luego de los partidos por eliminatorias, esta capital recibirá tres finales organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol): la de la copa Sudamericana, entre Red Bull Bragantino y Athletico Paranaense el sábado 20; y las de la Copa Libertadores masculina, entre Flamengo y Palmeiras el sábado 27, y la femenina, con equipos a confirmar, el domingo 21.La elección de Montevideo como sede ha generado una inédita escalada de precios tanto en alojamientos como en paquetes de viaje, que apuntan en forma directa al público brasileño.Hoteles, albergues y casas particulares estarán a tope, no sólo en Montevideo sino también en ciudades aledañas, y no tanto, como Rocha (este), Colonia (oeste) y Maldonado (este)."Nunca antes habíamos pensado alquilar nuestra propia casa, pero al ser un fin de semana aprovechamos para irnos a la playa y ganar unos pesos", cuenta a esta agencia Juan González, vecino del barrio montevideano de Punta Carretas, quien ubicará a un par de brasileños hinchas del Flamengo durante dos noches a cambio de 650 dólares.En el sitio Airbnb pueden encontrarse (ya pocos) alquileres de casas enteras y meras habitaciones privadas que van de los 200 hasta los 1.500 dólares… o lo que se le ocurra pedir a cada propietario.Cabe señalar que el precio promedio de inmuebles en alquiler en Montevideo en septiembre fue de 38.774 pesos (890 dólares).Sí, en muchos casos habrá propietarios que ganarán dos meses de renta en un fin de semana.Números más racionales, pero igual de oportunistas, son los que hacen miles de comerciantes, que esperan vender mucha cerveza durante esos días.Para las Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), principal distribuidor del país, llegarán entre 60.000 y 90.000 brasileños. Si se tiene en cuenta que el 75% son adultos, el volumen incremental puede llegar a los 6.000 hectolitros. Unas 1.055.853 pintas o cinco piscinas y media de las grandes.Según la empresa, podría despacharse el doble que lo acostumbrado durante ese fin de semana, lo cual también es una buena ocasión para promover un abordaje de consumo responsable."Como equipo nos estamos preparando desde todas las áreas, en las cervecerías, distribución y sobre todo en el equipo comercial para que nuestros clientes puedan ofrecer nuestras cervezas frías, en un clima de celebración y consumo responsable. Ojalá los más de 60.000 visitantes puedan conocer toda la variedad de cervezas nacionales", dijo a la Agencia Sputnik el director de Marketing y Adyacencias de FNC, Gabriel González.Claro que todavía falta un evento de los que señalamos al principio. Uno que, en comparación parece insignificante, pero que podría sacar la pelota del estadio: las elecciones de autoridades para el Banco de Previsión Social (BPS) y su inoportuna veda alcohólica que impone el artículo 177 de la Ley 7.812 para 24 horas antes de una elección nacional.Es por ello que el senador Germán Coutinho, del Partido Colorado (integrante de la coalición gobernante), presentó un proyecto de ley que consta de un solo artículo y que busca exceptuar por única vez dicha prohibición."Entran en la veda quienes vienen a mirar las finales de fútbol, con la expectativa de que sea una fiesta. Esperemos se trate rápidamente la semana que viene. Hemos hablado con el ministro de Turismo (Tabaré Viera) y del Interior (Luis Alberto Heber) y están de acuerdo. El objetivo es cumplir con sectores económicos que han sido dañados por la pandemia", explicó a la Agencia Sputnik.Si bien hay 1.500.000 personas habilitadas para votar en los comicios del BPS, se trata de una actividad ajena a las casi 100.000 personas que se espera vengan a ver las finales de Conmebol."Cuando haya tantos comerciantes esperando turistas y no se les pueda vender hay una perdida inimaginable y quienes vengan y no puedan disfrutar una final por una elección ajena a todos ellos, es una perdida millonaria", estimó Coutinho.Otra preocupación de las autoridades ante el aluvión de visitantes tiene que ver con posibles choques entre las hinchadas y el riesgo de un incremento en la cantidad de casos de COVID-19, pero para saber eso no queda otra que esperar el pitazo final y leer el diario del lunes.

