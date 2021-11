https://mundo.sputniknews.com/20211112/comienza-la-veda-electoral-en-argentina-de-cara-a-las-elecciones-legislativas-1118162167.html

Comienza la veda electoral en Argentina de cara a las elecciones legislativas

Comienza la veda electoral en Argentina de cara a las elecciones legislativas

BUENOS AIRES (Sputnik) — Desde las 8:00 hora local (11:00 GMT) comenzó en todo el territorio argentino la veda electoral de cara a las elecciones legislativas... 12.11.2021

américa latina

argentina

elecciones

Desde las 8.00 y hasta las 21.00 del 14 d enoviembre rige la veda electoral, según informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior.Tras concluir en la víspera las campañas electorales de los precandidatos a las elecciones primarias, comenzaron a regir una serie de prohibiciones que recoge el Código Electoral Nacional.Desde 48 horas antes del comienzo de los comicios y hasta su finalización, en Argentina no se podrán realizar más actos de campaña o actividades proselitistas.También está prohibida la publicación de encuestas o sondeos sobre las intenciones de voto, aunque las redes sociales no se encuentran alcanzadas por la veda.La veda prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00 horas (23:00 GMT) hasta las 21:00 horas del 14 de noviembre (00:00 GMT del 14 de noviembre).Además los electores no pueden llevar banderas u otros distintivos desde doce horas antes que comiencen los comicios y hasta tres horas después de su conclusión.Elecciones bajo pandemiaEn total 34.332.992 ciudadanos argentinos, de un total de 45,7 millones de habitantes, están habilitados a emitir su sufragio en todo el país, un 1,45% más que en las elecciones generales de 2019.El voto es obligatorio para los argentinos y extranjeros residentes en el país que tengan entre 18 y 70 años.Tienen prohibido emitir su voto aquellas personas infectadas con el COVID-19, las que tengan síntomas compatibles, o sean contactos estrechos de personas con esta enfermedad.Tampoco podrán votar unas 6.000 personas privadas de su libertad en la órbita federal, pese a que en 2016 la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional la prohibición de voto para las personas condenadas, informó la Procuración Penitenciaria de la Nación.A diferencia de las elecciones primarias del pasado 12 de septiembre, cuando se definieron los candidatos que podrían participar en esta convocatoria, sí se podrá hacer fila para votar dentro de los establecimientos habilitados.La Cámara Nacional Electoral resolvió "flexibilizar la organización del acto comicial y de los accesos a los establecimientos de votación como así también de las filas de electores que aguardan su turno para votar [preferentemente en el interior de los mismos], a fin de que se asegure su fluidez y agilidad".Los primeros resultados del conteo de votos estarán a partir de las 21.00 hora local (00.00 GMT del 14 de noviembre).El avance del escrutinio provisorio estará a cargo de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, y se realizará con el recuento de los telegramas elaborados en cada mesa de votación.La justicia electoral es responsable del escrutinio definitivo, que es el legal y es realizado a través de las actas.Los comicios legislativos son las elecciones de medio término que celebra Argentina a dos años de haber convocado las generales en las que fue elegido como presidente Alberto Fernández, cuyo Gobierno tiene mandato hasta 2023.

