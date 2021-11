https://mundo.sputniknews.com/20211112/campana-en-brasil-lula-crece-moro-se-lanza-a-la-carrera-y-bolsonaro-critica-1118183338.html

Campaña en Brasil: Lula crece, Moro se lanza a la carrera y Bolsonaro critica

Campaña en Brasil: Lula crece, Moro se lanza a la carrera y Bolsonaro critica

El exministro de Justicia Sergio Moro se perfila como tercera opción en las elecciones de 2022, mientras el expresidente Lula Da Silva suma apoyos en su viaje... 12.11.2021, Sputnik Mundo

En su visita a Berlín, en el inicio de su gira por Europa, el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2010) se reunió con parlamentarios socialdemócratas. El líder del Partido de los Trabajadores, además de Alemania también visitará Bélgica, Francia y España.Lula continúa primero en los sondeos con miras a las elecciones de octubre de 2022, seguido por el actual presidente Jair Bolsonaro. En tanto, el exjuez y exministro de Justicia, Sergio Moro, se afilió al partido conservador Podemos y se perfila como tercera opción.Como juez, Moro lideró la operación Lava Jato e imposibilitó a Lula a presentarse en los comicios de 2018 al condenarlo por corrupción. Este año el Tribunal Supremo consideró que Moro fue parcial en la investigación y violó el proceso, por lo que las sentencias contra Lula fueron anuladas.Sobre el caso de Lula, Del Río opinó que "a medida que pasa el tiempo se lo ve más estadista, con mayor aprobación, mientras ahora se encuentra con líderes europeos dando una imagen que Bolsonaro no generó en sus años en el poder".En tanto, Bolsonaro criticó a quien fuera su ministro de Justicia entre 2019 y 2020. "No aprendió nada en el Gobierno. No sabe lo que es ser presidente, ni ser ministro", dijo a simpatizantes, según recoge el medio local O Globo.Sobre la popularidad de Moro, el experto entrevistado recordó que "cuando entró como ministro tenía más apoyo que el presidente, sobre el 60 %, y la Lava Jato tenía 75%. Hoy el 33% apoya esa operación".En las elecciones de 2018 los temas principales eran seguridad pública y la lucha anticorrupción, pero hoy el foco es la economía y los problemas sociales.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— una entrevista de Sputnik con Daniel Stingo, vocero del presidenciable chileno Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) sobre la campaña y otros temas. Y además los desafíos pendientes tras el final de la cumbre internacional sobre el clima de la ONU (COP26) en Escocia.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

