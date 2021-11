https://mundo.sputniknews.com/20211112/bielorrusia-hace-temblar-a-europa-1118176916.html

Bielorrusia hace temblar a Europa

Bielorrusia hace temblar a Europa

Occidente cierra filas contra Bielorrusia por los refugiados. Desmontan definitivamente el falso relato de la injerencia rusa en Cataluña. Milagro económico... 12.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-12T17:56+0000

2021-11-12T17:56+0000

2021-11-12T17:56+0000

octavo mandamiento

bolivia

china

polonia

ue

bielorrusia

golpe de estado

migrantes

fiódor dostoievski

desarrollo económico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1118176829_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_d8920d61811c451f15f42526fb851a1d.png

Bielorrusia hace temblar a Europa Bielorrusia hace temblar a Europa

Occidente intenta someter a BielorrusiaOccidente cierra filas en su campaña de presión contra Bielorrusia a raíz de la crisis migratoria en la frontera con Polonia. Cuatro estados miembro de la Unión Europea [UE] que tienen escaños en el Consejo de Seguridad de la ONU [Estonia, Francia, Irlanda y Noruega], Albania, Reino Unido y EEUU, han pedido una fuerte reacción internacional a las "actividades de Bielorrusia" en relación con la crisis migratoria en la frontera con Polonia.En una declaración conjunta esos países acusaron a Bielorrusia de desencadenar una crisis migratoria fronteriza para ejercer presión sobre la UE. "Esta táctica es inaceptable y exige una fuerte reacción y cooperación internacionales para que Bielorrusia rinda cuentas. Demuestra cómo el régimen [del presidente bielorruso Alexander] Lukashenko se ha convertido en una amenaza para la estabilidad regional. […] Las organizaciones internacionales deben tener acceso inmediato y sin trabas a las personas que se encuentran allí para brindar asistencia humanitaria. [...] Las autoridades bielorrusas deben entender que presionar a la UE de esta manera, a través de una instrumentalización cínica de los migrantes, no tendrá éxito", reza el comunicado.El embajador de Bielorrusia ante la ONU, Valentín Ribakov, calificó esa declaración como "una amenaza explícita" a la nación eslava. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [Acnur], junto con la Organización Internacional para las Migraciones [OIM] y la Cruz Roja de Bielorrusia, entregó este jueves ayuda a los migrantes en la frontera entre ese país y Polonia.Mientras, desde la UE llegan voces exigiendo más medidas para "defender" la frontera de Polonia con Bielorrusia. El ministro interino del Interior de Alemania, Horst Seehofer, instó los países europeos a ayudar a Polonia a defender la frontera externa de la UE. Enfatizó la necesidad de que los países europeos se unan frente a la migración que fue "organizada de manera política"No es la primera vez que desde Europa acusan a Minsk de "instrumentalizar" esta crisis migratoria, a lo que autoridades bielorrusas, así como también Moscú, han declarado en reiteradas ocasiones que lo que ocurre hoy día en la frontera de Bielorrusia con Polonia, Lituania y Letonia, es consecuencia directa de las acciones emprendidas por EEUU y sus aliados de la OTAN en los países donde pretendían imponer una "democracia" de acuerdo a los modelos occidentales.También conviene recordar que el pasado 7 de octubre, el Parlamento Europeo condenó a Minsk por dirigir migrantes y solicitantes de asilo hacia el territorio comunitario y urgió a los Estados miembros de la UE a acelerar la adopción de un quinto paquete de sanciones contra personas y entidades bielorrusas presuntamente implicadas en la represión y en la trata de seres humanos.A lo que el representante de Bielorrusia ante la ONU, Valentín Ribakov, reaccionó diciendo que "sería muy lamentable que lo adoptaran, claro que responderemos a los intentos de asfixiar a Bielorrusia en lo económico y en lo político", advirtió el representante de Minsk ante las Naciones Unidas.Mientras, hay indicios de que Minsk ha comenzado a responder "en lo económico". Al comentar las eventuales sanciones europeas contra Minsk debido a esta crisis migratoria, Lukashenko aconsejó a la UE que, antes de imponer restricciones, pensara en el tránsito de gas y en los volúmenes que pasan por el territorio bielorruso, recordando que el gasoducto principal de exportación Yamal-Europa atraviesa su país.Moscú reaccionó a esta situación. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que "se trata de una declaración del presidente de Bielorrusia. Sea como fuera, quiero recordar las palabras del presidente Vladímir Putin, quien subrayó que Rusia siempre venía cumpliendo estrictamente sus obligaciones contractuales. Y no importa si le guste o no le guste a alguien, Rusia ha sido, es y seguirá siendo el país garante de la estabilidad energética de Europa".Bicentenario del escritor ruso Dostoievski, acontecimiento de magnitud planetariaEl bicentenario del nacimiento del escritor Fiódor Dostoievski, clásico de la literatura rusa, se convirtió, sin exagerar, en un acontecimiento de magnitud planetaria, donde la figura y las obras del maestro son recordadas en todo el mundo.Con motivo de esta fecha, las autoridades de Moscú renovaron el apartamento museo de Dostoievski, situado en la capital rusa, que fue visitado este 11 de noviembre por el presidente Vladímir Putin."Muchas gracias a los organizadores, a los expertos, por preservar la memoria de Dostoievski, un brillante pensador y un patriota de Rusia", escribió el jefe del Kremlin, quien anteriormente firmó un decreto mediante el cual se previeron muchos eventos de gran escala, ante todo, en las localidades relacionadas con los sucesos de la vida del novelista, entre ellas grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo, Omsk o Novokuznetsk, entre otros lugares a lo largo y ancho del gigante euroasiático. Dostoievski está siendo conmemorado también en otros países y continentes.Milagro económico chino: ¿qué claves son silenciadas en Occidente?Atribuir el milagro económico chino al supuesto abandono por sus autoridades del socialismo y la adopción del camino capitalista –una interpretación que suele darse en Occidente, afirmándose que el kilómetro cero fue el lanzamiento de las reformas bajo la dirección de Deng Xiaoping en 1978–, es una explicación demasiado simplista y poco sostenible.Así opina el autor del libro 'Los años setenta en China', Pablo Rovetta Dubinsky, quien lleva relacionado directamente con el gigante asiático desde hace más de 40 años."Si eso fuera así, si la economía de mercado hubiera sido la responsable de este milagro económico y social de China, ¿porqué esa misma economía de mercado no ha sido capaz de resolver los grandes problemas que existen actualmente en el mundo, de pobreza, de alfabetismo, de condiciones prácticamente inhumanas, [en] las cuales viven cientos de millones de habitantes en el mundo?", se preguntó Rovetta Dubinsky, al resaltar que "China ha experimentado un desarrollo no sólo económico, sino también –y lo que es muy importante– un desarrollo social, que ha llevado a que el país más poblado de la Tierra haya logrado resolver en lo fundamental los problemas fundamentales de su población, que son garantizar la comida, garantizar la vivienda, garantizar una vida digna para 1.400 millones de personas".Según el especialista, "este milagro económico, que en teoría habría comenzado en 1978, comenzó sobre la base de todo un desarrollo económico que había empezado en 1949", es decir, desde la proclamación de la República Popular China por Mao Tse Tung, líder del Partido Comunista del país."Con sus errores y con sus aciertos, desde el establecimiento de la República Popular China en 1949, el Partido Comunista lo que buscó fue desarrollar y transformar todo un país y toda una sociedad, terminar con la pobreza del pasado, desarrollar su industria y su agricultura y dar sus mejores servicios posibles a sus habitantes", subayó Rovetta Dubinsky, quien citó algunos de las claves que permitieron que "eso se haya materializado".Entre ellas, la máxima flexibilidad exhibida por las autoridades chinas "en la aplicación de muchas de las teorías económicas, sociales o filosóficas del marxismo y el leninismo", intentando "adoptar a las características" nacionales "esas teorías para que sirvieran para su desarrollo"."Otra característica muy importante de este proceso es que fue muy paulatino, muy progresivo, no tuvieron lugar cambios radicales como lo hemos visto en algunos otros países, donde de la noche a la mañana se cambiaba todo: la economía, la política. En China fueron muy, muy cuidadosos", agregó, al enfatizar también la "capacidad que tiene el gigante asiático de planificar a largo plazo".Asimismo, destacó el factor de la "meritocracia", afirmando que en China "nadie llega al poder por ser hijo, hermano o amigo de 'fulanito' o 'sultanito'", algo que demuestra el caso del actual mandatario chino, Xi Jinping, donde su llegada "a la secretaría general del Partido Comunista y a la presidencia" del país "tiene detrás de sí décadas de trabajo y de experiencia"."No permitiremos un segundo golpe de Estado", advierte líder sindical de campesinos en BoliviaDesde el lunes 8 de noviembre, Bolivia vive jornadas de protestas convocadas por la derecha boliviana. Los opositores aseguran que este podría ser "el último round" contra el gobierno. En Potosí, al sur del país, un joven campesino fue asesinado en medio de esas protestas. El Gobierno ha pedido a la Policía defender la democracia.Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con Ever Rojas Alvarado, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

bolivia

china

polonia

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, china, polonia, ue, bielorrusia, golpe de estado, migrantes, fiódor dostoievski, desarrollo económico, аудио