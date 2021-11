https://mundo.sputniknews.com/20211112/asi-fue-el-cierre-de-campana-del-oficialismo-para-las-elecciones-legislativas-en-argentina-1118152853.html

Así fue el cierre de campaña del oficialismo para las elecciones legislativas en Argentina

El Frente de Todos, partido gobernante de Argentina, concluyó su carrera de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre con un acto popular en el... 12.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-12T01:57+0000

2021-11-12T01:57+0000

2021-11-12T01:57+0000

américa latina

📝 reportajes

cristina fernández de kirchner

argentina

axel kicillof

elecciones

peronismo

oficialismo

acto

alberto fernández

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1118152525_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5188e22d13f90b0911a87afd67504e9c.jpg

El sol fue cayendo detrás del escenario, cegando a los cientos de militantes del Frente de Todos, coalición de fuerzas del peronismo gobernante en Argentina, que se acercaron al parque municipal de Merlo, a 30 km de la capital nacional, en el segundo cordón del conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires.Cuando el sol ya no estorbaba la vista de los presentes, los referentes nacionales y de la provincia del oficialismo comenzaron el cierre de una campaña, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 14 de noviembre, que fue intensa y de muchas batallas.En el acto hablaron el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, luego la candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y cerró el presidente nacional, Alberto Fernández."Cuando muchos nos pedían que 'siga la economía y que se muera el que tenga que morir', nosotros elegimos cuidar a nuestra gente", recordó el presidente en uno de los momentos más festejados de su discurso, en referencia a las medidas de contención tomadas por el Gobierno durante la pandemia, mientras se triplicaron las camas de terapia intensiva y se vacunó a más de 60% de la población durante 2021.El acto se había pospuesto del sábado 6 de noviembre al jueves 11, último día antes de la veda electoral, con el objeto de esperar la recuperación de la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien se sometió a una cirugía la semana pasada y que estuvo presente, aunque sin dar discurso.Kicillof y Massa encararon las críticas de la oposición al recordar que la crisis económica a la que se sumó la pandemia fue el fracaso que dejó el programa neoliberal del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) en la presidencia y de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, hoy candidata a diputada en la capital.El mensaje a la militancia de parte de los referentes fue claro: mantener la unidad frente a la adversidad y salir a convencer a los indecisos para mirar hacia el futuro y que el oficialismo pueda gobernar la segunda mitad de su mandato y cumplir con las promesas de recuperación económica con inclusión y justicia social que la pandemia impidió.Unidad del peronismoArgentina se prepara para unas elecciones legislativas que determinarán la segunda mitad del mandato de Alberto Fernández y del Frente de Todos. Se renueva mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, definitorio para el equilibrio de fuerzas. El oficialismo podría perder cuórum en el Congreso nacional y podría perder mayoría simple en la cámara baja.El popular movimiento político peronista busca demostrar el compromiso por la unidad entre sus fuerzas, como la que consolidó en 2019 para derrotar los intentos de reelección de Macri y llevar a la presidencia a Alberto Fernández.El Gobierno nacional se enfrenta a la compleja tarea de conducir en medio de una de las peores crisis económicas de los últimos 30 años y pretende superar la derrota sufrida en las primarias al achicar la diferencia con la oposición, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, distrito clave por representar 40% del electorado y ser bastión del peronismo.El mismo tiempo, la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical del país, históricamente vinculada al peronismo, confirmó su reunificación con el ingreso de Pablo Moyano, referente de los camioneros e hijo del hasta entonces distanciado sindicalista Hugo Moyano, al triunvirato de dirigentes junto con Héctor Daer, de trabajadores sanitarios, y Carlos Acuña, de playeros de gasolineras.La inflación de 50% interanual, las negociaciones por la deuda externa y un desilusionado electorado cautivo son los mayores desafíos del oficialismo, que necesita convencer al conjunto de votantes perdidos entre las elecciones de 2019, donde se alzó con 48,2% de los votos, y la fuga percibida en las primarias del pasado 12 de septiembre, donde solo obtuvo 32,4% a nivel nacional.La unidad es fundamental luego del cisma político que generaron las primarias. Una dura carta abierta de la vicepresidenta llevó al reemplazo de siete integrantes del Gabinete de ministros y a una batería de medidas económicas de alivio, destinadas al bolsillo de una población con índices de pobreza de 42%.La participación electoral en las primarias fue de 67,7%, la más baja desde que se instauraron en 2009. En septiembre todavía existían restricciones de distanciamiento social, hoy muy relajadas, y no se habían impuesto las medidas de alivio y control de precios, por lo que la decepción política de los sectores populares, más golpeados por la pandemia, era grande.Se espera un crecimiento en volumen de votantes, sobre todo en el conurbano bonaerense, que rodea la capital nacional. A esto apuesta el oficialismo, ya que está en juego su estructura de poder no solo a nivel nacional sino en los Consejos Deliberantes municipales de su provincia bastión.Las elecciones legislativas de Argentina tendrán lugar el domingo 14 de noviembre. El padrón es de 35 millones de personas, sobre un total de 45 millones de ciudadanos. Se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, así como 24 de los 72 del Senado.

argentina

