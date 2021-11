https://mundo.sputniknews.com/20211112/amistoso-con-el-autismo-un-programa-en-mexico-que-lucha-por-la-inclusion-en-los-espacios-publicos-1118186134.html

'Amistoso con el autismo': un programa en México que lucha por la inclusión en los espacios públicos

'Amistoso con el autismo': un programa en México que lucha por la inclusión en los espacios públicos

Desde México, una pequeña asociación civil impulsa la inclusión de las personas que viven con autismo en los espacios públicos. Nancy Anaya es periodista de... 12.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-12T20:47+0000

2021-11-12T20:47+0000

2021-11-12T20:47+0000

américa latina

autismo

discapacitados

inclusión social

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1118185981_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eebfde8254d48d08e9726d4a892759ff.jpg

"Comencé este camino de divulgación sobre la temática escribiendo sobre la condición y luego creamos un programa de capacitación para espacios y servicios, llamado Amistoso con el autismo, que nos ha permitido acercarnos a sensibilizar algunas instituciones"."A las personas con autismo les va muy mal en los servicios y espacios públicos", dijo a Sputnik, Nancy Anaya, miembro del Centro Integral Aunar, una asociación civil que brinda servicios de terapia e inclusión educativa a quienes viven con este padecimiento, así como trabaja por su visibilidad en México."Hay muy poca comprensión, hay mucho estigma y discriminación. Generalmente, se nos priva de derechos al uso del espacio público", dice Anaya. Es poco conocido que el autismo es "una condición de vida", es decir, que no tiene cura y que según las últimas estadísticas de México, uno de cada 115 niños nace cada año dentro del espectro de esta condición.Ese "espectro" refiere a que el autismo se presenta de maneras muy variadas: mientras existen personas muy funcionales o independientes de otras personas, que incluso llegan a tener superioridad intelectual con coeficientes muy elevados, sus casos son los menos frecuentes.La atención que se ha dado a esta "condición de vida" es muy reciente, al punto que el primer paciente diagnosticado como autista aún está vivo: se llama Donald Triplett, tiene 88 años, y vive en Florida, Estados Unidos."Aunque el autismo ha existido siempre, hace menos de 50 años no sabíamos qué era, o no se tenía una catalogación, siquiera un nombre. En México, hace treinta años no existía un espacio de atención especializado, es muy joven la atención". Por eso, una de las labores de Anaya fue la capacitación a los funcionarios del primer espacio público totalmente incluyente de Iberoamérica: el Centro Centro GLAM, de la Biblioteca Pública del Congreso del estado de Guanajuato.Un centro 'amistoso con el autismo'GLAM es una sigla en inglés para señalar un novedoso conjunto de galería de arte, biblioteca, archivo y museo. Este concepto multidisciplinario fue creado en Australia, a comienzos del milenio, teniendo como particularidad una vocación de accesibilidad, ya que permite que se consulte de manera remota todos sus acervos."La característica de los Centros GLAM a nivel mundial es que con un click se pueda tener acceso a todas sus áreas, desde cualquier parte del mundo. Esto es lo más difícil de lograr para las instituciones públicas", dijo a Sputnik, Alberto Macías Páez, Director del Centro GLAM del Congreso del estado de Guanajuato.Desde septiembre de 2021, gracias a la inclusión de herramientas destinadas a guiar a las personas que viven con autismo, el Centro GLAM del Congreso del estado de Guanajuato se convirtió en el primer espacio de Iberoamérica en ser completamente inclusivo para cualquier discapacidad.Macías no disimula el entusiasmo que le provoca el espacio que dirige. En diálogo con Sputnik, explicó que en el Centro GLAM del Congreso de Guanajuato, "no distinguimos entre una persona ciega o una que no pueda caminar. El trato aquí es especializado para todos", apuntó.Esto se logra a partir del uso de la tecnología, para favorecer la autonomía de la persona con alguna capacidad diferente, en el uso del espacio público, por ejemplo: a las personas ciegas o de baja visión, se les brinda un aparato que le lee en voz alta las instrucciones de uso del espacio, incluyendo la descripción de las obras de arte exhibidas."Lo que buscamos es que una persona ciega, por ejemplo, pueda andar y sentarse en cualquier parte del Centro GLAM. Si una persona viene de estar encerrada en su casa, ¿cómo la vamos a volver a encerrar aquí?", reflexionó Macías. "El espacio educa porque no solo se les está dando estas herramientas a las personas con autismo para comprender mejor las cosas, o para ser más autónomo. Automáticamente cuando hay apoyos visuales en un espacio público, estos terminan educando al resto de las personas".El ejemplo más claro son los anuncios en braille en el sistema de metro de la Ciudad de México: aunque muchas personas ciegas no necesitan ya de este sistema para hacer uso del transporte público porque son usuarios frecuentes, su presencia permite que el resto de los usuarios sea consciente de que existe también este colectivo."Cada quince días, junto a la Red de museos para la atención de personas con discapacidad, tenemos reuniones con discapacidades que nos señalan cuáles son los cambios que tienen que hacerse en los museos para que sean más accesibles. Por ejemplo, si un sitio tiene un piso resbaloso y es peligroso para quien tiene una discapacidad motriz, buscamos atender esas mejoras".Además, los artistas que obtienen espacio para exponer en el Centro GLAM del Congreso de Guanajuato son exclusivamente quienes tienen alguna discapacidad. El Director comentó que actualmente tienen disponible la obra de un escultor ciego, Monxerrat Gartce."Monxerrat me pidió que le diga a las personas que vengan a ver si hay exposición a nuestro Centro GLAM, que les pase este mensaje: nada es imposible", dijo Macías a Sputnik.Día MundialEn el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el Día Mundial de concientización sobre el autismo, que se celebra cada 2 de abril. Para celebrarlo este 2021, el Centro integral Aunar convocó a distintos artistas gráficos e ilustradores a participar de forma honoraria, con un dibujo en un libro digital llamado El Autismo no se ve, de descarga gratuita.En el libro participó Miguel Gallardo, desde España, icónico dibujante del mundo del cómic, Daviron de Argentina, Arturo Kemchs y Elsa Carrasco de México, entre otros que aceptaron ser parte de la tarea.

https://mundo.sputniknews.com/20210402/la-pandemia-una-oportunidad-para-abrir-el-corazon-a-los-ninos-con-autismo-1110760714.html

https://mundo.sputniknews.com/20180810/autismo-causa-neuronas-dopaminrgicas-1081090456.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

autismo, discapacitados, inclusión social