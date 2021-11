https://mundo.sputniknews.com/20211112/alto-funcionario-ruso-la-idea-de-un-mundo-unipolar-es-de-la-epoca-colonial-1118156753.html

Alto funcionario ruso: la idea de un mundo unipolar es de la época colonial

Hacia la proclamación del Imperio Ruso en 1721, en Occidente ya se había formado una determinada jerarquía en que dominaban los imperios coloniales que aspiraban a extender su influencia a todo el mundo o a su parte considerable y a imponer a otros países un intercambio económico no equitativo, dijo al intervenir Moscú en la mesa redonda "Dos siglos del Imperio Ruso".Por eso no es extraño que muchos perciban los imperios como unas estructuras parasitarias que llevan al surgimiento de la miseria en sus colonias, la migración incontrolada y la ausencia de derechos, agregó.Pero hay imperios e imperios, dijo, señalando que el parasitismo fue propio de los imperios marítimos, mientras que Rusia, siendo un imperio continental de carácter único, se preocupaba del desarrollo de sus periferias y de los pueblos que las poblaban."Es sabido que a veces se hacen intentos de pasar facturas a nuestro país por la supuesta explotación de las periferias durante la época imperial, pero es que en Rusia es imposible trazar una línea divisoria entre la "metrópoli" y las "colonias", porque nunca estaban separadas entre sí por océanos, además existía una vinculación directa entre el bienestar de la periferia y la seguridad del centro", subrayó.Narishkin al mismo tiempo reconoció que no se debe limar los conflictos étnicos que surgían ni idealizar la forma imperial de gobierno. "El imperio como forma de gobierno fue producto de su época e incluso una alternativa al fraccionamiento", afirmó."De comparar Rusia con otros imperios será obvio en qué grado las prácticas imperiales rusas eran humanas y civilizadas. El imperio ruso se construía considerando, en primer lugar, los intereses comunes y solo en último lugar, usando la fuerza", resumió.

