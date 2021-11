https://mundo.sputniknews.com/20211111/un-nuevo-movimiento-golpista-amenaza-al-gobierno-democratico-de-bolivia-1118114048.html

Un nuevo movimiento golpista amenaza al Gobierno democrático de Bolivia | Fotos

Un nuevo movimiento golpista amenaza al Gobierno democrático de Bolivia | Fotos

Preocupado por los efectos del paro cívico indefinido, que hoy entra en su cuarto día, el presidente Luis Arce advirtió que será necesaria la organización... 11.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-11T12:17+0000

2021-11-11T12:17+0000

2021-11-11T12:17+0000

bolivia

américa latina

📝 reportajes

paro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1118115133_0:0:1675:943_1920x0_80_0_0_b8315f04c04b6aaec16173debd1061db.jpg

El Gobierno de Luis Arce, que recién cumplió un año en el poder, enfrenta desde hace tres días un paro nacional convocado por la oposición, la misma que apoyó el golpe de Estado de 2019. Con los departamentos de Santa Cruz y Potosí como sus epicentros, los movilizados amenazan con "tumbar" al presidente elegido democráticamente, en caso de que no derogue la ley 1386, aprobada con mayoría parlamentaria oficialista.Los comités cívicos de todo el país —que albergan a políticos y empresarios opositores al actual Gobierno— iniciaron el pasado 8 de noviembre un "paro cívico indefinido" hasta doblegar al presidente. La medida de fuerza, que hoy entra en su cuarto día, no se siente en La Paz. Pero sí en Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, donde se registran cortes de ruta, cierre de comercios, enfrentamientos entre quienes quieren trabajar y quienes quieren parar.Hasta el momento, las peleas callejeras terminaron con un fallecido en la ciudad de Potosí, un joven campesino que defendía la gestión de Arce.La ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, es utilizada como excusa por la oposición para afectar al Gobierno, manifestó el presidente boliviano."Somos un Gobierno del pueblo y para el pueblo. Nunca vamos a hacer nada que afecte el bolsillo, la propiedad de nuestras hermanas y hermanos, de los más pobres, los más humildes. Olvídense hermanos", dijo el presidente durante una reunión con campesinos de La Paz."¿Un hermano gremial que vende ahí sus dulcecitos creen que vamos a ir a afectarle? ¿Creen que vamos a decir que se ha hecho millonario? No es verdad eso", evidenció Arce.Las protestas contra su Gobierno son encabezadas por el sector gremial —el de los pequeños comerciantes— porque aseguran que la ley 1386 va a quitarles sus ganancias. Este rumor echaron a correr semanas atrás legisladores de la oposición y cívicos, quienes convencieron a algunos dirigentes de movilizarse.El presidente también se pronunció sobre Basilio Titi, de 22 años, quien falleció en enfrentamientos con el Comité Cívico de Potosí (Comcipo). Arce indicó que el muchacho no pudo recibir atención médica inmediata porque los cívicos no permitieron el paso de ambulancias, lo cual propició su deceso.El expresidente Evo Morales (2006-2019) se expresó en sus redes sociales: "Nuevamente el odio racista a nuestros hermanos indígenas causa muerte y dolor en el pueblo boliviano. Exigimos a las autoridades una investigación urgente para identificar y castigar a los responsables del fallecimiento de un joven a manos de grupos de choque", escribió en Twitter.Marcha golpista"Este Gobierno incapaz ya se tiene que ir. En este año han demostrado que solamente buscan venganza por las muertes que ellos mismos se han ocasionado, como en Sacaba", dijo la señora Laura a Sputnik durante la marcha multitudinaria realizada en la ciudad de Cochabamba por opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS).Ella, como todos los presentes, se mostró convencida de que las masacres de Sacaba y Senkata, en 2019, fueron cometidas por los mismos campesinos, quienes se habrían ido armados y "se dispararon entre ellos".Es el relato "oficial" del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), que lideró la ejecución de estas masacres, tal como lo aclaró el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).El GIEI fue creado a finales de 2020, a partir de un convenio entre el Gobierno de Áñez y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para indagar en las vulneraciones de derechos humanos cometidos durante ese periodo.El de las masacres no fue el único punto de discordancia entre los manifestantes y el informe del GIEI. Según el informe de las y los investigadores, la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) es un grupo "parapolicial" y por ello debe ser "desarticulado".Totalmente a contramano, en la protesta cívica reclamaron la rearticulación del grupo de jóvenes motoqueros, asociados a varios delitos cometidos antes, durante y luego del golpe de Estado de 2019, especialmente agresiones públicas a personas provenientes de áreas rurales.Halagados por el apoyo de los manifestantes, los jóvenes hicieron rugir sus motos al inicio de la marcha, que fue desde la plaza de las Banderas hasta la plaza principal, la 14 de Septiembre, entre aplausos de algunos cochabambinos."Estamos hartos de los masistas que quieren hacernos vivir como en Cuba y en Venezuela. Vamos a hacer respetar Bolivia para mantenerla libre de tiranos, vamos a ir hasta las últimas consecuencias", dijo con vehemencia un joven que no quiso decir su nombre, entre la marea de banderas bolivianas y gritos contra el Gobierno.Los movilizados expulsaron de la marcha a medios identificados como afines al Gobierno. Fue el caso de la red televisiva ATB. Las agresiones a las y los trabajadores de prensa es una constante en estas protestas, tanto del bando golpista como de los defensores del mandato constitucional de Arce.Los líderes de estas movilizaciones ya no ocultan sus intenciones de derrocar al Gobierno elegido democráticamente un año atrás. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que hasta el momento el paro cívico "ha sido categórico. Ha dado un ultimátum: sectores fuertes, sectores humildes, sectores que estaban con el Gobierno, como los hermanos mineros, van a estar en las calles y van a tumbar a este Gobierno".¿Cómo defender la democracia?Consciente de que se abrió un nuevo proceso golpista en el país, el Gobierno nacional busca saber quiénes son sus aliados. Semanas atrás, cuando este conflicto comenzaba a encenderse, el presidente Arce había advertido públicamente que a la democracia tendrían que defenderla "en las calles".En el mismo sentido, el vicepresidente David Choquehuanca aclaró que será indispensable la organización social para defender al Gobierno elegido por el 55,1% de votos. Y anunció que el próximo domingo 14 de noviembre se realizará un gran cabildo en La Paz para rechazar el nuevo intento golpista.En este sentido, el presidente Arce sostuvo: "Vamos a defender nuestro proceso, porque les hemos ganado en las urnas, les hemos ganado en la cancha. Y ellos, lo que no han ganado en las urnas, quieren arrancarnos con sus movilizaciones, pagando a la gente".Y agregó: "Es necesario reflexionar. Es necesario ver lo que está pasando, porque lo vamos a necesitar, hermanas y hermanos. Lo vamos a necesitar".

https://mundo.sputniknews.com/20211109/arce-versus-anez-comparacion-que-sigue-polarizando-a-bolivia-1118047764.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, 📝 reportajes, paro