Sindicatos y movimientos sociales de Ecuador insisten en reducción del precio de gasolina

Sindicatos y movimientos sociales de Ecuador insisten en reducción del precio de gasolina

QUITO (Sputnik) — Los principales sindicatos de Ecuador insistieron el jueves en el pedido al presidente Guillermo Lasso para que vuelva atrás el último... 11.11.2021, Sputnik Mundo

La Cedocut es parte del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).El dirigente sindical añadió que si el mandatario no deroga el decreto con el que en octubre se elevó el precio de los combustibles tendrá que afrontar nuevas protestas.El FUT, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Estudiantes Universitarios protagonizaron el mes pasado jornadas de protestas que incluyen cierre de vías en diversos sitios del país, principalmente en el centro y norte.El 10 de noviembre Lasso se reunió con la Conaie y ambas partes coincidieron en que hay un avance en varios puntos.El jueves, el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, en una entrevista en la cadena radial Sonorama, reveló que el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, durante la reunión con el Ejecutivo planteó que si no se acepta la rebaja del precio de los combustibles no se podía llegar a un acuerdo en ninguno de los otros puntos, aunque el Gobierno ya había aceptado tres de los otros planteamientos.Los planteamientos aceptados tienen que ver con la moratoria de los créditos que mantiene el sector productivo, el manejo y control de precios para los insumos agrícolas y el fortalecimiento de la educación bilingüe e intercultural.A la reunión del miércoles asistieron los miembros de la Conaie, del Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos Indígenas y Evangélicos.La agenda planteada por esas organizaciones contempla seis demandas, entre ellas se destaca la rebaja del precio del galón de gasolina extra de 2,55 dólares (valor actual) a 2,10 y que el diésel pase de 1,90 a 1,50 dólares.Los valores actuales se fijaron el pasado 22 de octubre, a través de un decreto suscrito por el jefe de Estado, que suspendió el incremento mensual del precio de los carburantes que regía desde junio de 2020 en todo el país, por decisión del entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021).Respuesta en 15 díasJijón refirió que la respuesta del presidente Guillermo Lasso, ante el planteamiento de las organizaciones, fue que entiende el problema pero que las circunstancias del país no permiten reducir los precios de los carburantes.Sin embargo, enfatizó el vocero, el mandatario se comprometió a examinar de nuevo las cifras que sustentan los precios actuales de los combustibles, por lo que se anunciará una decisión dentro de 15 días.En puntos como la postura de las organizaciones en contra de la ampliación de la frontera petrolera y el aumento de la producción minera, la decisión del Gobierno se mantiene, es decir no hay consenso, enfatizó Jijón.La plataforma del movimiento indígena y de los otros sectores contempla también el rechazo a eventuales privatizaciones de los sectores estratégicos.

