https://mundo.sputniknews.com/20211111/se-confirma-la-creencia-el-aceite-de-palma-es-cancerigeno-y-promueve-la-metastasis-1118117342.html

Se confirma la creencia: el aceite de Palma es cancerígeno y promueve la metástasis

Se confirma la creencia: el aceite de Palma es cancerígeno y promueve la metástasis

Un estudio elaborado por científicos españoles asegura cómo una dieta rica en ácido palmítico (el componente principal del aceite de palma) altera el genoma... 11.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-11T13:11+0000

2021-11-11T13:11+0000

2021-11-11T13:11+0000

españa

💗 salud

enfermedad

cáncer

mortalidad

aceite de palma

🥚 alimentación

metástasis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1114301605_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_9c3b9b9f771c29afbb582e1d1848c383.jpg

La metástasis es el proceso más temido por los pacientes detectados con un tumor en su organismo. Cuando el foco cancerígeno se disemina por células distintas a donde tuvo su origen, se considera que el cáncer está en fase avanzada. Esta propagación es la causante del 90% de las muertes por cáncer.Un nuevo estudio del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB por sus siglas en catalán) ha logrado detectar qué elemento puede promover la metástasis. Se trata del aceite de palma, un tipo de aceite que se encuentra en multitud de alimentos sometidos a procesos industriales como los precocinados, la bollería industrial y otros productos agroalimentarios procesados.Los autores del estudio, publicado en la revista Nature, han realizado experimentos con ratones y han llegado a la conclusión de que una dieta rica en ácido palmítico (el componente principal del aceite de palma) aumenta la probabilidad de que se extienda la metástasis, incluso cuando esta dieta se suministra durante un periodo muy breve de tiempo. La razón por la que se promueve el proceso es porque las modificaciones que genera el ácido graso sobre el genoma de las células metastásicas son permanentes.Los científicos creen que una dieta rica en aceite de palma sería perjudicial para el desarrollo del cáncer, incluso si tiene lugar en una fase muy inicial de la enfermedad en la que el tumor primario quizás no ha sido detectado aún.Sin embargo, está expansión no ocurre con todos los aceites. Los científicos han observado que esta capacidad colonizadora se adquiere debido al consumo de ácido palmítico (predominante en el aceite de palma), pero no ocurre así con el ácido oleico (muy abundante en el aceite de oliva) o el ácido linoleico (característico de la linaza). Los expertos han empezado a desarrollar terapias para interrumpir este proceso.Los científicos han averiguado que hay maneras de frenar las metástasis. ¿Cómo? Bloqueando las células Schwann, que son las que rodean y protegen a las neuronas. El trabajo publicado muestra que, bloqueando las células Schwann por distintas vías, se inhibe la formación de esta red neuronal, y la metástasis no se produce.

https://mundo.sputniknews.com/20151015/aceite-palma-advertencia-1052502758.html

https://mundo.sputniknews.com/20211024/descubren-una-nueva-forma-de-tratar-el-cancer-de-mama-en-rusia-1117456472.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, enfermedad, cáncer, mortalidad, aceite de palma, 🥚 alimentación, metástasis