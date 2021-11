https://mundo.sputniknews.com/20211111/santiago-nieto-una-persona-integra-a-quien-amlo-no-le-perdono-sus-extravagancias-1118121091.html

Santiago Nieto, "una persona íntegra" a quien AMLO no le perdonó sus extravagancias

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF), Santiago Nieto, es un profesional... 11.11.2021, Sputnik Mundo

"Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ni un acto que vaya en contra de la austeridad republicana", dijo el presidente de México al abordar el tema de la renuncia del titular de la UIF, un ente pilar en la lucha contra la corrupción, salida que se dio tras la polémica boda del funcionario con la consejera electoral Carla Humphrey. En su conferencia de prensa diaria y de visita por el estado de Colima, López Obrador señaló que los funcionarios tiene que aprender a vivir en la justa medianía. El presidente mexicano señaló que Santiago Nieto es un hombre íntegro; sin embargo, precisó que su Gobierno no puede tolerar actos contrarios a su principio de austeridad republicana que afecten la imagen del gobierno. "Los conservadores estarían dale y dale con eso y nos quitaría autoridad. Que si la boda, que si los aviones privados, que si el dinero del señor Ealy Ortiz (...) No es Santiago, es el presidente", agregó el mandatario.

