Rusia exhibirá en Dubái el sistema de control de enjambre de drones militares

Moscú (Sputnik) — El fabricante ruso de drones Kronstadt exhibirá en el Salón Aeronáutico Dubai Airshow 2021 el sistema de control de enjambre de drones... 11.11.2021, Sputnik Mundo

La decimoséptima edición del Salón Aeronáutico de Dubái se realizará del 14 al 18 de noviembre de 2021.El nuevo sistema permitirá al operador, en vez de estar controlando todo el tiempo los drones, plantearles las tareas nada más. Todas las operaciones relacionadas con el control del vuelo, coordinación dentro del grupo, funcionamiento de sistemas, etc., estarán a cargo de una computadora que utilizará elementos de la inteligencia artificial."El operador ya no necesitará buscar él mismo los objetivos, el sistema enumerará los elementos informativos a los que debe prestar atención. En vez de trazar manualmente la ruta de vuelo, el operador solo indica la zona, y los drones ya determinarán la mejor forma de cumplir la tarea, teniendo en cuenta las posibilidades del enemigo, las condiciones del relieve y la situación meteorológica", explicó el director general de Kronstadt, Serguéi Bogátikov, citado por su servicio de prensa.Según agregó, se trata de una nueva etapa de control de drones que los hace más autónomos.La empresa Kronstadt también exhibirá en Dubai Airshow 2021, por primera vez en Oriente Medio, una maqueta a tamaño natural del vehículo aéreo no tripulado Orion-E con gran autonomía de vuelo. Será la versión de ataque y reconocimiento, con sistema de comunicación vía satélite que permitirá aumentar su radio de acción y obtener datos prácticamente en cualquier parte del mundo.

