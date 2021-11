https://mundo.sputniknews.com/20211111/para-unos-es-negocio-para-otros-drama-nosotros-estamos-en-medio-la-trastienda-de-la-inmigracion-1118072222.html

"Para unos es negocio; para otros drama, nosotros estamos en medio": la trastienda de la inmigración

"Para unos es negocio; para otros drama, nosotros estamos en medio": la trastienda de la inmigración

El estrecho de Gibraltar sigue acumulando muertes en las pateras. La franja marina está llena de cadáveres anónimos que, gracias a la labor de unos pocos, son... 11.11.2021, Sputnik Mundo

Hicham Sanoussi dormía en su casa de Barcelona cuando recibió una llamada de su madre, tenía una buena noticia que darle desde Marruecos: el hermano menor de Hicham había conseguido llegar a España en patera, ¡pronto estarían juntos!Sin embargo, pasaron los días y siguieron sin noticias directas del hermano. La familia había recibido informaciones desde Francia, de otros familiares de los compañeros de la patera que decían que todo había ido bien y que la embarcación había conseguido llegar a costas andaluzas, en el sur de la península Ibérica.La patera había partido el 28 de septiembre desde la localidad marroquí de Asilah con 31 personas a bordo. Entre ellas, el hermano menor de Hicham, al que solo pudo ver por foto. "Mi hermano es una persona especial, muy madura para su edad, quería una familia y un buen trabajo. En nuestro pueblo no le iba mal, pero quería una vida mejor". El hermano de Hicham, antes de subirse a la patera, trabajaba con un camión de reparto de alimentos y "tenía un sueldo medio bueno para Nador" (noroeste de Marruecos).Tragedias como la de la familia Sanoussi se suceden en el Estrecho de Gibraltar. Las pateras siguen cruzando el mar a pesar de la pesadez del dato: hasta el 18 de octubre hay un total de 1.155 personas fallecidas o desaparecidas en 2021, según los cálculos de la APDHA, una de las instituciones que monitorea los movimientos migratorios en la frontera sur de Europa."Un verdadero horror", califican desde la ONG. Sin embargo, las cifras de este drama son peores aún, ya que hay que integrar las otras rutas migratorias, la canaria y la argelina que, en el último año, han cobrado relevancia.Lo qué pasa cuando la patera desaparece de las noticiasEl Estrecho es una tumba que, a veces, devuelve los cuerpos que se cobra. Muertos de diversas procedencias y distintas historias, pero que siempre tienen a alguien que los espera de vuelta, con o sin vida. "Cuando usamos el término 'desaraparecido' es para suavizar. Un desaparecido en el mar es un muerto", cuenta a Sputnik Martín Zamora, el principal responsable de hacer que todos los cuerpos de los fallecidos en la migración marina de esta región vuelvan a casa.Martín Zamora lleva años asumiendo una labor que nadie realizaba antes: devolver los cuerpos de los migrantes con sus familias. "Es un trabajo duro, pero que hay que hacer. Sin cuerpo no hay duelo, sin duelo no hay despedida, por lo que los familiares siempre albergan la duda de qué habrá pasado. Se aferran a la posibilidad de que esté vivo", más allá de toda lógica.Solo en la primera mitad de este 2021, 2087 personas murieron o desaparecieron tratando de migrar en todas las costas españolas. La gestión de gran parte de ellas recae en manos de Martín Zamora, que lleva años cosiendo lo que las fronteras y la migración resquebrajan. "Son muchos los cuerpos que devolvemos, rondamos los 1000. Yo no soy una administración ni institución oficial, pero sí soy el único que lo hace. Más del 90% del trabajo de mi funeraria es devolver a cuerpos de magrebíes musulmanes con sus familias", nos dice Zamora.Zamora es uno de los personajes anónimos de la trastienda de la inmigración. Este camino lo emprendió en 1999 cuando recogió los cadáveres de 16 inmigrantes en Cádiz. Encontró en el bolsillo de uno de los ahogados un teléfono al que llamó. Tras esa primera llamada, comenzaron sus primeros viajes al Magreb, portando pertenencias de los muertos que albergaba en su funeraria, tratando de dar con sus familias.Hoy, su número pasa de una mano a otra en las rutas migratorias y mezquitas del Magreb. "La gente, cuando está desesperada se mueve y pregunta, buscan en redes sociales y, al final, si algo sale mal en el viaje, mi teléfono acaba sonando". A Martín Zamora le preguntan por alguien que está perdido. A él le toca confirmar si está o no está en su funeraria.Afortunadamente, Martín Zamora ya no está solo. Desde 2017 cuenta con el Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos (CIPIMD), presente en el Campo de Gibraltar, en toda España y en el Magreb y África subsahariana. "Nuestro trabajo es reconstruir la totalidad de una patera que ha desaparecido", nos explica Mª Ángeles Colsa Herrera.Para localizar a las personas contactan con familiares, compañeros de viaje y otros actores de la ruta migratoria. Para identificar los cadáveres, además de la documentación y objetos evidentes que puedan existir, se valen de las fichas biométricas o de muestras de ADN de los familiares.Cuando ni siquiera la huida sale bienEs decir, cuando la pesadilla no termina al despertar. Para muchos migrantes, subirse a una patera y exponer su vida al oleaje es la solución. Es el inicio, aunque parezca increíble, de la parte optimista de su vida. "Pero cuando el viaje sale mal, hay que hacer frente a un mundo de deuda con las mafias. Estos viajes son muy caros, las familias tienen que asumir deudas", detalla Colsa.El dinero para gestionar los cadáveres es otra cuestión de la que nadie quiere hablar. Martín Zamora suspira, los costes de repatriación de un cadáver en su funeraria rebasan habitualmente los 3.000 euros. Muchas veces se hacen cargo los consulados, pero otras… "¿cómo vas a pedirle dinero a familias que viven bajo techos de lata?".Hasta ahora, el negocio de la funeraria "se mantiene", básicamente porque cuentan con donaciones y apoyo exterior y también porque ha abierto la puerta a repatriaciones de muertos identificados que no forman parte del caudal de las pateras.Lidiar con la muerte en el mar, o morir en vida en tierraMartín Zamora y CIPIM son actores intermedios en el drama migratorio. Su visión es única: posicionados entre la sociedad española, las administraciones, el oleaje y las familias de los muertos."La gente en España tiene que entender que un inmigrante ilegal no viaja para delinquir, son gente normal", cuenta Martín, que pide a las autoridades más celeridad en las gestiones y revisión de las leyes de protección de datos. "Para nosotros y para las familias sería muy útil, sencillamente, poder publicar la foto de un muerto en internet. Ahorraríamos meses de espera e incertidumbre".La gestión del dolor es otra de las experiencias en las que están bien curtidos en la trastienda de la inmigración. "Cuando llamas por teléfono a las familias para decirles que tenemos a su hijo y que está muerto, su primera reacción es de negación. Te cuelgan o te dicen que su hijo no es ese del que les hablamos. Al tiempo, entran en razón y te vuelven a llamar. Es muy doloroso", detalla Colsa.El único consuelo para Hicham Sanoussi en Barcelona es que su hermano está de vuelta a casa. "Primero me dijeron que estaba en España, que todo iba bien. De un día a otro, pasé de creer que nos volvíamos a unir a saber que estaba muerto. No sé ni si aún he digerido un golpe así, poco a poco", suspira Hicham.

