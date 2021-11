https://mundo.sputniknews.com/20211111/medusas-peces-y-una-expedicion-oceanica-el-jardin-botanico-de-madrid-se-viste-de-aventura-luminica-1118119763.html

Medusas, peces y una expedición oceánica: el Jardín Botánico de Madrid se viste de aventura lumínica

'Naturaleza Encendida' ha programado una nueva edición en este rincón de la capital de España con el subtítulo de 'Explorium'. Con colas desde el primer día... 11.11.2021, Sputnik Mundo

Seis meses de diseño, 15 kilómetros de luces LED y la emoción de volver al asombro de la infancia: Naturaleza encendida es una inmersión en el hábitat marino en pleno centro del Real Jardín Botánico de Madrid. El parque está dividido en 23 espacios en los que se podrá viajar en el primer buque que dio la vuelta al mundo (el Nao Victoria, a cargo de Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, en el siglo XVI), atravesar una tormenta, ver medusas, caballitos de mar e incluso un Kraken, ese mitológico monstruo marino que derribaba embarcaciones.Además, en la edición de este año han incluido un apartado exclusivo dedicado a las maravillas de los productos que los botánicos traían a Occidente en el siglo XVIII tras sus expediciones a América. Seis salas con láminas animadas en gran formato componen la exposición.Detrás de la iniciativa se encuentra Felype de Lima, director creativo de Naturaleza Encendida, escenógrafo y director teatral. Sus proyectos se basan en la transmutación de ideas para comunicar desde otro punto de vista, creando y proporcionando a los espectadores una experiencia multisensorial, que los sumerge en un estado de éxtasis proveniente de una profunda investigación. "Te zambulles en agua, animales o una tormenta", detalla el artífica a Sputnik.Todos los proyectos que ha comenzado en Madrid, discotecas como Medias Puri o musicales como The Hole, han sido un éxito. De hecho, se habla de ellos incluso antes de su apertura, al igual que ha ocurrido con Naturaleza Encendida. Para De Lima, la clave del triunfo reside en la experiencia y en proponer al público una nueva forma de visión junto con una nueva aventura.Y no hace falta más que deambular por este recinto pegado al Museo del Prado para confirmarlo: los niños corretean, sus acompañantes van a la zaga, con el mismo brillo en los ojos, y nadie se olvida de inmortalizar el pase con fotos y vídeos. "La recepción por parte de los madrileños y los turistas está siendo espectacular", asegura. Este es el segundo año que lo hacen durante los meses de noviembre, diciembre y mediados de enero. "Hemos abierto antes para que pueda venir más gente", indica el creador, afianzando su presentimiento con taquillas agotadas."Tras la pandemia de coronavirus no pudimos abrir musicales y desarrollamos otro tipo de proyectos. Ahí nació Naturaleza Encendida, para hacerlo en espacios donde sí pudiera transitar el público. Nos reinventamos", sostiene De Lima, quien explica que también están desarrollando el proyecto el Oceanogràfic de Valencia y otro del que no puede dar pistas. Aunque no importa: mejor centrarse en el presente y, como invita el director artístico, embadurnarse de esta aventura lumínica.

