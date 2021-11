La Unión Europea rebaja la previsión de crecimiento para España en 2021

https://mundo.sputniknews.com/20211111/la-union-europea-rebaja-la-prevision-de-crecimiento-de-espana-para-2021-1118111832.html

La Unión Europea sitúa el crecimiento económico de España en un 4,6% para 2021. Se trata de una cifra mucho menor a la planteada por Madrid. 11.11.2021, Sputnik Mundo

Jarro de agua fría para España. La Comisión Europea ha presentado sus previsiones económicas de otoño y el país no ha salido bien parado. El organismo ha enfriado el optimismo de Moncloa respecto a la recuperación económica y sitúa el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el 4,6% para 2021. Un recorte de 1,6 puntos respecto al informe realizado en verano.Una cifra que no tiene nada que ver con la planteada por Moncloa. En concreto, el Gobierno de España compartía un 6,5% de aceleración económica para 2021, dos puntos más que el número ofrecido por la Unión Europea. Sin embargo, días atrás el Fondo Monetario Internacional (FMI) reducía de manera significativa el ritmo de recuperación económica tras la pandemia. Tampoco era positivo el Instituto Nacional de Estadística (INE), que rebajó del 2,8% al 1,1% el crecimiento económica durante el segundo trimestre del año. A pesar de todo, la organización marca un camino ascendente. "Después de registrar la contracción más profunda en la UE en 2020, la recuperación económica está ganando terreno en España y la implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia mantendrá el impulso económico en el horizonte de pronóstico y estimulará la inversión pública y privada", señalan desde la Comisión Europea. Pero, añaden que "los cuellos de botella del lado de la oferta y los precios de la energía y el transporte podrían retrasar la recuperación a corto plazo, mientras que los desajustes del mercado laboral podrían afectar la implementación de inversiones verdes y digitales".El proceso de recuperación será más lento que en otros países de la Unión Europea. España crecerá en 2021 menos que Francia (6,5%) e Italia (6,2%). Irlanda, Estonia y Croacia son los tres estados miembros que lideran la lista. Para el conjunto de la eurozona, Bruselas marca un ritmo de un 5% , cuatro décimas por encima del país de la península ibérica. No obstante, es todavía más lento en Alemania, Países Bajos, Austria o Suecia. En relación a la vuelta a los vuelta a los niveles prepandemia en la economía, la fecha para España se situará a principios de 2023. "Entre los grandes Estados miembros, Polonia volvió a su nivel precrisis en el segundo trimestre de 2021 y Holanda lo hizo en el tercer trimestre. Francia lo conseguirá en el último trimestre de 2021, Alemania le seguirá en el primer trimestre de 2022, Italia en el segundo trimestre de 2022 y España en el primer trimestre de 2023", puntualizan en el informeBruselas también recorta la previsión de crecimiento para España en 2022. Un 5,5% será el incremento del PIB, según el último informe europeo. En concreto, un 0,8% menos que la cifra indicada en las estimaciones estivales. Dos puntos menos que el porcentaje ofrecido por el Ejecutivo nacional: un 7% para el próximo año. En 2023, el proceso se volverá a ralentizar con un avance situado en el 4,4%.Por otro lado, la Comisión Europea indica que España seguirá siendo uno de los países con mayor tasa de paro de los Veintisiete. Además, el país padecerá los efectos de una elevada inflación.

