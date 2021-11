https://mundo.sputniknews.com/20211111/la-tecnica-que-puede-ayudarte-a-perder-peso-de-forma-saludable-1118149188.html

La técnica que puede ayudarte a perder peso de forma saludable

Se puede comer de forma intuitiva y a la vez escuchar las señales internas de hambre y saciedad, sin dejar de intentar perder peso, explican dos... 11.11.2021, Sputnik Mundo

Lisa Young, nutricionista dietista registrada y autora de Por fin lleno, por fin delgado, está de acuerdo en que la alimentación consciente y las estrategias de pérdida de peso saludable pueden coexistir, como aclaró en la Conferencia y Exposición de Alimentos y Nutrición de la Academia de Nutrición y Dietética, la reunión anual más grande del mundo de profesionales de la alimentación y la nutrición.Lisa Stollman que participó en la mesa de debate con Lisa Young, aconseja tomarse un tiempo para sentarse sin distracciones, degustar la comida sin prisas.La alimentación consciente o intuitiva también puede ayudarte a saber cuándo estás satisfecho y a preguntarte ¿me gusta esta comida? o ¿tengo mucha hambre? Esto ayuda a comer una porción más pequeña y comer menos, dijo Lisa Young, también es profesora adjunta de Nutrición en la Universidad de Nueva York.¿Qué es realmente una 'dieta'?Bajar de peso comiendo conscientemente puede reducir significativamente los problemas de salud crónicos, lo cual es importante para el 74% de los adultos estadounidenses que tienen sobrepeso o son obesos."Muchas dietas poco saludables tienen la palabra 'dieta' en el nombre, por lo que se asume que una dieta es un plan de estilo de vida rígido, prescriptivo y restrictivo que se hace para alcanzar una meta", explicó Young. Sin embargo, la palabra "dieta" se define en el diccionario Merriam-Webster como "alimentos y bebidas que se proporcionan o consumen regularmente" o "alimento habitual".Los expertos dicen que es importante considerar la dieta como un estilo de vida, un programa de alimentación saludable y no un plan restrictivo que elimina muchas de sus comidas favoritas.Comer de forma más conscientePara comenzar a comer de manera más consciente, siéntese y desconecne mientras come. Pruebe su comida y preste atención a si está disfrutando o no de lo que está comiendo. Y sea consciente de cuándo ha comido lo suficiente.Además, trate de comer despacio. Cuanto más rápido coma una persona, es más probable que tenga sobrepeso, dijo Young. De hecho, un estudio reciente encontró que las personas que comen rápido tienen un 42% más de probabilidades de tener sobrepeso que las personas que comen lento.Young recomienda comer con palillos. "Si no está acostumbrado a comer con ellos, retrasará el proceso".Finalmente, enfóquese en el cuidado personal en general, ya sea dormir más o hacer más ejercicio, nos ayuda a manejar mejor el estrés y lidiar con la ansiedad, lo que también puede llevar a un enfoque más consciente de la alimentación."Comerá menos emocionalmente y con menos estrés... y todo esto puede ayudarlo con su relación con la comida, lo que en última instancia conducirá a la pérdida de peso", dijo Young.

