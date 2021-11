https://mundo.sputniknews.com/20211111/juez-mexicano-ordena-nueva-prision-preventiva-contra-exdirector-de-pemex-1118104545.html

Juez mexicano ordena nueva prisión preventiva contra exdirector de Pemex

El caso se suma al proceso por presuntamente cobrar 10,5 millones a la constructora brasileña Odebrech a cambio de contratos con Pemex, por el que Lozoya ya cumple prisión preventiva.En 2014, la petrolera compró la planta de fertilizantes en unos 273 millones de dólares, que incluiría un sobreprecio, y luego tuvo que invertir para restaurarla.Lozoya acudió a una audiencia pública en los juzgados del Reclusorio Norte de la capital, donde está preso desde el 3 de noviembre, cuando el juez federal José Artemio Zúñiga modificó la libertad condicional de la que gozaba desde que llegó extraditado por España en julio de 2020, como testigo colaborador en el caso Odebrecht.El exdirectivo dijo que nunca recibió sobornos de Ahmsa ni de Odebrecht, y afirma que otros funcionarios federales lo utilizaron."Estoy dispuesto a colaborar con la Fiscalía para esclarecer otros hechos y a reparar un supuesto daño, pero en ninguna manera es una admisión de que yo haya cometido algún delito", expresó Lozoya.La fábrica fue considerada "chatarra" por la Auditoría Superior elegida por el Poder Legislativo, debido a que estuvo 14 años fuera de operación, con 60% de la maquinaria inservible.Lozoya fue director de Pemex de diciembre 2012 a febrero de 2016 durante el mandato del presidente Enrique peña Nieto (2012-2018).Oferta de reparación del dañoEl exfuncionario ofrece la reparación de los daños, que según su defensa asciende a 3,4 millones de dólares en el caso Agronitrogenados, y 1,6 millones de dólares en el caso Odebrecht, un total de cinco millones de dólares.Los abogados de Lozoya, que integró el equipo de campaña de Peña Nieto en 2012, argumentan que el acuerdo para la compraventa de la planta Agronitrogenados fue avalada por los consejos de administración de Pemex y Ahmsa.En abril de 2019, el director de la filial Pemex Fertilizantes informó que la planta petroquímica no estaba operando y que el costo de una nueva era de 270 millones de dólares.También dijo que la rehabilitación de la fábrica adquirida ascendía al 82% de una planta nueva.Al final, la fábrica obsoleta costó más del doble y no ha funcionado, según la Fiscalía.La parte acusadora indica que importar fertilizantes era más barato que producirlos a ese costo.La defensa anunció que enviará una carta al actual director de Pemex, Octavio Romero, para comenzar negociaciones en busca de una reparación del daño.La defensa argumenta que el dueño de Ahmsa -quien también fue detenido y extraditado por España-, firmó el pasado 20 de abril un inédito acuerdo con Pemex para reparar el daño patrimonial por 216 millones de dólares, y quedó en libertad condicional."Alonso Ancira logró llegar a esta salida, no debe haber obstáculo para que Emilio Lozoya se le conceda lo mismo", planteó la defensa.En agosto de 2020, estando en libertad condicional como testigo colaborador, Lozoya presentó una acusación judicial contra líderes y legisladores de la actual oposición.En ese documento afirma que unos 4,5 millones de dólares del dinero pagado por Odebrecht para obtener contratos de Pemex fueron utilizados en la campaña electoral de Peña Nieto hacia las elecciones de 2018.Asegura además que otros cinco millones de dólares sirvieron para sobornar a legisladores que aprobaron varias "reformas estructurales", como la energética que abrió el sector a inversores privados y extranjeros.El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó esa versión para publicar en su reciente libro, "A mitad del camino", que "en los últimos tiempos se comprobó que legisladores de los partidos de la supuesta oposición recibieron sobornos para aprobar la denominada reforma energética", citando la acusación de Lozoya.Un juez federal ordenó encarcelar a Lozoya después de que no presentó pruebas de sus dichos, más de un año después de ofrecer su versión del caso Odebrecht.

