Irak evalúa la posibilidad de enviar avión a Bielorrusia para devolver a sus ciudadanos

MOSCÚ (Sputnik) — El Kurdistán iraquí (entidad federal autónoma de Irak) y las autoridades del país árabe están discutiendo la posibilidad de enviar un vuelo a... 11.11.2021, Sputnik Mundo

"Según las últimas informaciones, estos migrantes no son sólo kurdos, sino que proceden de Irak en general. El Ministerio del Interior del Kurdistán están negociando con Bagdad para preparar un avión con el fin de traer de vuelta a los que acepten [regresar]. Muchos, aparentemente, sí quieren volver pero se han encontrado en una situación en la que no pueden hacerlo", dijo.El político kurdo especificó que no se trata de un posible alojamiento de los migrantes en los países europeos."Hay negociaciones con Polonia y Bielorrusia sobre la retirada y la asistencia. Están en el frío en el bosque, estamos hablando de personas que se mueren. Si no se toman medidas, la gente puede fallecer", añadió Bebekir.Subrayó que tanto las autoridades iraquíes como el PDK, a través de sus propios canales, incluso en Polonia, están celebrando consultas.A su vez, el subsecretario del Ministerio de Migraciones y Desplazamiento iraquí, Karim al Nuri, informó el lunes a Sputnik que Bagdad se propone regresar a los refugiados que lo deseen, incluso con la ayuda de la embajada iraquí en Rusia, ya que Irak no tiene embajada en Bielorrusia.Indicó también que el Gobierno del país árabe había pedido a otros países que no permitieran a los iraquíes llegar a Bielorrusia como señal de buena voluntad hacia la Unión Europea, después de que Bruselas amenazara con imponer sanciones a Irak.El Comité Estatal de Fronteras bielorruso informó el 8 de noviembre de que un numeroso grupo de refugiados, kurdos en su mayoría, se dirigió hacia la frontera bielorruso-polaca. Ante las alambradas se pararon más de 2.000 personas, incluidos muchos niños y mujeres, que organizaron una acampada.Últimamente Lituania, Letonia y Polonia están denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia a las sanciones occidentales.Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones. Lukashenko, hostigado por las sanciones de Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo migratorio.Los guardias fronterizos bielorrusos denunciaron en numerosas ocasiones que Letonia, Lituania y Polonia expulsan por la fuerza a los inmigrantes hacia el territorio de Bielorrusia.

