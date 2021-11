https://mundo.sputniknews.com/20211111/instituto-electoral-mexicano-aplaza-la-consulta-de-revocacion-de-mandato-de-amlo--1118118386.html

Instituto electoral mexicano aplaza la consulta de revocación de mandato de AMLO

Instituto electoral mexicano aplaza la consulta de revocación de mandato de AMLO

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad modificaciones a los lineamientos de revocación de mandato, una consulta... 11.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-11T13:51+0000

2021-11-11T13:51+0000

2021-11-11T13:51+0000

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine)

méxico

revocación de mandato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1118118450_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_60508467daf570061e90966b83c58591.jpg

La consulta para definir si el mandatario mexicano sigue, o no, en el Poder Ejecutivo, será hasta el 10 de abril de 2022, definió el consejo del INE. La modificación del calendario de la consulta, la cual se tenía programada para marzo de 2022, se da por el acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Durante la sesión, los consejeros indicaron que por la sentencia mencionada se tendrán que revisar millones de formatos de papel, lo cual obliga al INE a designar más tiempo para verificar y validar al menos los 2,7 millones de votos requeridos para realizar la consulta. Integrantes del consejo del INE aseveraron que ellos no pretenden boicotear el proceso de revocación de mandato y, de acuerdo con Lorenzo Córdova, "es un proceso equiparable a la organización de una elección federal de principio a fin, y por ello los requerimientos presupuestales son altos". Ante el recorte de más de 4.900 millones de pesos al INE que está planteado en el proyecto de Egresos para 2022, el presidente consejero advirtió que "un recorte desmedido a la solicitud presupuestal hecha por el INE a la Cámara de Diputados pone en riesgo la organización" de la consulta. Al respecto, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona indicó que "estrangular financieramente al Instituto es estar bloqueando la revocación de mandato" y añadió que "no se puede pretender que el INE es quien sabotea". El consejero Ciro Murayama llamó al Poder Legislativo a aprobar el presupuesto suficiente para realizar, en su caso, la revocación. "Es su obligación, claro que la del INE es organizar, pero todos los recursos de los que dispone salen invariablemente del Presupuesto de Egresos de la Federación", recordó.El Instituto electoral mexicano indicó que también se amplió el plazo para la recolección de firmas para la solicitud de la consulta hasta el 25 de diciembre de este año, es decir, contará la población con 10 días más.

https://mundo.sputniknews.com/20211105/amlo-le-responde-al-tribunal-electoral-si-puedo-hablar-de-la-revocacion-de-mandato-1117919528.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine), méxico, revocación de mandato