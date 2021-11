https://mundo.sputniknews.com/20211111/honduras-el-gobierno-estigmatiza-y-ataca-a-militantes-por-el-aborto-1118142727.html

Honduras: el Gobierno estigmatiza y ataca a militantes por el aborto

A días de las elecciones del 28 de noviembre, organizaciones por los derechos de las mujeres alertan de una campaña de odio desde el oficialismo, crítica con el aborto. En tanto, China y EEUU firmaron una declaración sobre el fomento de la acción climática, previo al final de la COP26. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

La comunicación del oficialista Partido Nacional tiene como uno de sus focos el rechazo al aborto y la criminalización de quienes se manifiestan a favor. Honduras es uno de los pocos países donde la interrupción del embarazo está condenada, incluso en casos de violación o de riesgo de vida.Esta postura de la fuerza política del cuestionado presidente Juan Orlando Hernández se incrementó luego de que Xiomara Castro, candidata del opositor Partido Libre y favorita según encuestas para el 28 de noviembre, anunciara que su programa de Gobierno incluye la despenalización bajo tres causales.El domingo 7, el oficialismo convocó a una movilización "contra el aborto y el comunismo". Entre los carteles y pancartas aparecían imágenes de Xiomara Castro empuñando un cuchillo contra una mujer embarazada.La legislación nacional prohíbe utilizar expresiones que denigren a personas, instituciones, organizaciones políticas y candidatos.La candidata Xiomara Castro es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, víctima de un golpe de Estado en 2009. La socióloga entrevistada resaltó que durante los últimos "12 años de gobierno del Partido Nacional no hubo esfuerzo para prevenir embarazos no deseados pero quieren desviar la atención a través de este tema".De acuerdo con la ONU, en Honduras se realizan entre 51.000 y 82.000 abortos inseguros por año y una de cada cuatro niñas tuvo un embarazo antes de los 19 años.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el regreso del diputado y candidato presidencial chileno Gabriel Boric a su banca tras recuperarse de COVID-19, en tanto crecen las críticas a las encuestas locales. Y además la firma de China y EEUU de una declaración sobre el fomento a la acción climática, previo al final de la COP26.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

