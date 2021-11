https://mundo.sputniknews.com/20211111/gobernicolas-y-canibales-el-magnate-mexicano-salinas-pliego-crea-diccionario-de-la-clase-politica-1118140543.html

Gobernícolas y caníbales: el magnate mexicano Salinas Pliego crea diccionario de la clase política

Gobernícolas y caníbales: el magnate mexicano Salinas Pliego crea diccionario de la clase política

El segundo empresario más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, continúa con sus críticas a la clase política con un breve diccionario de su propia autoría... 11.11.2021, Sputnik Mundo

Todo inició este 10 de noviembre cuando el dueño de Grupo Salinas retuiteó una cita de El sentido común de Thomas Paine en el que se expone que el gobierno es un mal necesario y en donde se establece cuáles son las diferencias entre sociedad y el aparato gubernamental.Salinas Pliego comentó la cita acusando a la clase político de ser "parásitos que viven a todo lujo pero del trabajo ajeno y que se creen con derecho a decirnos a los demás que si y que no podemos hacer" (sic), por lo que no dudó en tildarlos de "gobiernícolas".Un día después, y retomando su comentario al economista Arturo Damm, el empresario continuó con sus propias definiciones sobre los gobernantes y servidores públicos, entre las que destacan: "presupuestívoros", "rémoras", "presupuestófagos", y hasta "vividores" y "lastres".A pesar de ser integrante del consejo de asesores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Salinas no ha dejado de criticar la intervención del gobierno en la vida pública, sobre todo en el contexto de la pandemia.Recién se declaró la emergencia sanitaria en México, en marzo de 2020, el dueño de TV Azteca criticó el cierre de negocios no esenciales y consideró que se trataba de una mala estrategia que provocaría una crisis económica en el país.A raíz de esto, las tiendas Elektra y las sucursales de Banco Azteca no suspendieron actividades y continuaron laborando de lunes a domingo.En abril del mismo año, en el noticiero nocturno de TV Azteca con Javier Alatorre, se hizo un llamado a la población para ignorar las medidas sanitarias emitidas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

