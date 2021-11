Fraudes dejan en evidencia el ingreso de ciudadanía en Italia

https://mundo.sputniknews.com/20211111/fraudes-dejan-en-evidencia-el-ingreso-de-ciudadania-en-italia-1118138698.html

Operaciones policialesPropietarios de numerosos apartamentos y de un espléndido Ferrari F119, veraneantes que se permiten viajes en yates, gestor de un servicio de alquiler de coches: perfiles que no cuadran con las características de un beneficiario de ayudas sociales.Sin embargo, es lo que encontraron las fuerzas del orden italianas al revisar la situación patrimonial de miles de ciudadanos que cobran el ingreso de ciudadanía. Incluso hubo quien se inventó hijos inexistentes para tener acceso al subsidio del Estado.A principios de noviembre en las regiones meridionales de Abruzos, Apulia, Basilicata, Campania y Molise los carabineros controlaron 38.450 hogares y relevaron casi 5.000 irregularidades. Entre los que resultaron bajo la lente de la Policía, más de 1.300 personas ya estaban fichadas por otros motivos y 90, incluso, tenían condenas o antecedentes por crímenes graves.Este , los medios italianos comunicaron que en Lombardía fue desarticulada una organización criminal, encabezada por ciudadanos rumanos, que, recurriendo a intimidaciones y amenazas, ayudaba a recibir el ingreso de ciudadanía a sus compatriotas que no disponían de requisitos necesarios.Según los datos de los carabineros, en lo que va de año, el Estado pagó 41,4 millones de euros a personas que tenían el derecho al subsidio. Y es solo lo que se pudo descubrir gracias al endurecimiento de los controles: el año pasado el daño por los abusos fue ocho veces menor, mientras en 2019 fue inferior a un millón de euros.Críticos del ingreso de ciudadaníaLa derecha italiana, siempre muy crítica hacia el subsidio, aprovechó la ocasión para volver a atacarlo.A su vez, la jefa del partido de derecha radical "Fratelli d'Italia", Giorgia Meloni calificó de "vergüenza" los casos de fraude, relativos al ingreso de ciudadanía y, en su cuenta de Twitter, hizo una pregunta retórica: "¿Cuántos puestos de trabajo habríamos podido crear con este dinero?"Con una postura similar, no es de extrañar que la derecha se enfureciera, cuando en octubre el Consejo de ministros aprobó un aumento de 200 millones de euros para el ingreso de ciudadanía. Para el ministro de Desarrollo y miembro de la Liga, Giancarlo Giorgetti, fue una decisión "burlona" e "inaceptable", porque sustrajo dinero "a los que trabajaron duro".Otro lado de la medallaEl ingreso de ciudadanía, que tenía como objetivo ayudar las categorías más desfavorecidas de la población, formaba parte del programa electoral del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y fue introducido en 2019, cuando el M5S era uno de los pilares de la coalición gobernante. Es curioso que otro pilar fuese la Liga, hoy tan reacia a la medida.Casi tres años después cobran el subsidio unos 1,5 millones de hogares, o 3,55 millones de personas, con un monte medio de 579 euros por hogar al mes. Entre ellos muchos son niños y discapacitados, razón por la cual la crítica de los opositores de la medida a menudo no acierta: tan solo menos de un tercio de los beneficiarios deben y pueden buscar trabajo.El ingreso de ciudadanía fue particularmente importante en 2020, cuando el estallido de la pandemia del coronavirus puso a millones de personas en una situación precaria. Los méritos del subsidio fueron notados a nivel internacional: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subrayó en un informe que la medida "contribuyó a reducir el nivel de pobreza de los grupos más indigentes de la población".Corregir, no anularEntonces, ¿quién tiene razón? Para arrojar más luz sobre la polémica entre los partidarios y los opositores del ingreso de la ciudadanía cabe volver a los datos estadísticos.Según los cálculos de la Oficina parlamentaria de presupuesto, desde 2019 el Estado italiano gastó en el subsidio unos 20.000 millones de euros. Es decir que los abusos cometidos y relevados en el mismo periodo no llegan ni siquiera a 1% de esta suma.Es un hecho que hay miles de personas que aprovechan de manera indebida la generosidad del sistema de bienestar italiano. Pero también es verdad que los subsidios mejoran la posición social de millones de ciudadanos más pobres y vulnerables.Si hay abusos, hay que erradicarlos, pero, de seguir los consejos radicales de la derecha, que insiste en suprimir el ingreso de ciudadanía, se corre el riesgo de tirar al niño con el agua de la bañera.

