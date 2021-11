https://mundo.sputniknews.com/20211111/el-refugiado-de-yemen-varado-en-la-frontera-polaco-bielorrusa-cuenta-detalles-de-su-travesia-1118127288.html

El refugiado de Yemen varado en la frontera polaco-bielorrusa cuenta detalles de su travesía

El refugiado de Yemen varado en la frontera polaco-bielorrusa cuenta detalles de su travesía

MOSCÚ (Sputnik) — Un refugiado yemení que se encuentra varado en la frontera entre Polonia y Bielorrusia reveló a Sputnik algunos detalles de su travesía, así... 11.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-11T15:50+0000

2021-11-11T15:50+0000

2021-11-11T15:50+0000

internacional

polonia

bielorrusia

crisis migratoria

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1118127196_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_015edc613c3c1a66054a3ec9ba27a7d1.jpg

"Fue así como llegamos a Bielorrusia: primero fuimos a la oficina de una agencia de viajes en Yemen, nos hicieron una invitación a Bielorrusia, certificada en el consulado en Minsk, una reserva pagada en un hotel y un seguro médico. Después fuimos a Egipto, y luego, con nuestra invitación, a Minsk, donde recibimos en el aeropuerto los visados. Arribamos a Bielorrusia como turistas comunes", aseguró el inmigrante.El hombre advirtió además que existen redes que se dedican a la inmigración ilegal, en las cuales trabajan personas de muchas nacionalidades, entre ellos europeos y polacos.Según el migrante, esos grupos organizados se adaptan a cualquier dificultad y saben cómo violar las nuevas restricciones aprobadas por la UE o por las autoridades polacas. El yemení puso como ejemplo que, después de que se suspendieran los vuelos a Minsk desde varios países de Oriente Medio, los organizadores del tráfico humano "alquilan aviones privados para transportar a los refugiados a Bielorrusia directamente desde Dubái".El hombre afirmó igualmente que, según el acuerdo que se realiza con los traficantes, a los que crucen la frontera de Polonia exitosamente en lugares previamente acordados, los esperan unos vehículos especiales para trasladarlos a Alemania.Para el interlocutor de Sputnik, actualmente cerca de la frontera con Polonia hay varios centenares de refugiados de Irak, Siria, Afganistán, Yemen y Líbano La mayoría de los refugiados son kurdos provenientes de Irak, alrededor del 70%, en segundo lugar se encuentran los afganos, seguidos por los sirios y los yemeníes.Esos inmigrantes comenzaron a llegar al territorio cercano a Polonia desde el verano, y los recientes intentos masivos de cruzar la frontera se deben al mal tiempo y al frío. Se trata de personas poco adaptadas a la vida a la intemperie."Muchos refugiados se enferman debido al frío y la falta de alimentos, a menudo no podemos obtener agua potable, ni en los bosques bielorrusos, ni en Polonia. Hay muchas familias con niños que no soportan unas condiciones tan duras, la escasez de agua, de comida", subrayó la fuente, agregando que "eso no representa una excusa a los ojos de los militares polacos, que no muestran ninguna misericordia ni compasión por los menores".Sin embargo, para muchos de los que están varados en la frontera con Polonia no existe la opción de retornar a su país natal, reconoce el yemení.El inmigrante destacó que entre las personas que están junto a la frontera con Polonia hay muchos graduados universitarios, profesores y doctores que no pueden encontrar trabajo en su país de origen, o que se ven obligados a huir porque su país está sumido en un conflicto militar.Lituania, Letonia y Polonia llevan meses denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria para desestabilizar a la Unión Europea en represalia por las sanciones.Decenas de miles de personas migrantes ‒en su mayoría, procedentes de Irak, y otros países de Oriente Medio‒ intentaron en lo que va de este año cruzar las fronteras nororientales de la UE desde Bielorrusia.El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, hostigado por Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió en junio pasado que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo de migrantes.Las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron el ejército y la Policía en la protección de las fronteras.Por su parte, los guardias de fronteras bielorrusos acusan a sus colegas de Letonia, Lituania y Polonia de expulsar por la fuerza a los solicitantes de asilo hacia Bielorrusia.

https://mundo.sputniknews.com/20211111/migrantes-en-bielorrusia-alarma-en-europa-1118124159.html

polonia

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonia, bielorrusia, crisis migratoria, europa